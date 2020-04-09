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KORONA, GAYRİMENKUL’DE AL-SAT-KİRALA'YI DİJİTALE TAŞIDI!

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde #evdakal çağrısına uyduğumuz bugünlerde mevcut satılık ve kiralık portföyünün tüm detaylarını drone çekim videolar ile sosyal platformlardan hem alıcı hem de satıcıya ulaştıran Kristal Türkiye, gayrimenkul danışmanlığının tüm süreçlerini dijitale taşıyarak bu dönemde de en hızlı ve aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

KORONA, GAYRİMENKUL’DE AL-SAT-KİRALA'YI DİJİTALE TAŞIDI!

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde #evdakal çağrısına uyduğumuz bugünlerde mevcut satılık ve kiralık portföyünün tüm detaylarını drone çekim videolar ile sosyal platformlardan hem alıcı hem de satıcıya ulaştıran Kristal Türkiye, gayrimenkul danışmanlığının tüm süreçlerini dijitale taşıyarak bu dönemde de en hızlı ve aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:17
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KORONA, GAYRİMENKUL’DE AL-SAT-KİRALA'YI DİJİTALE TAŞIDI!

“E-TAPU İLE ONLİNE AL-SAT SÜRECİ SORUNSUZ İŞLİYOR”

Korona salgını nedeniyle ikametlerinde uzun süre geçirenler evlerinin durumunu gözden geçirme vakti bulduklarına dikkat çeken Kristal Türkiye Yönetim Danışmanı Zennure Özen,” Lokasyondan, yeterli oda sayısı bulunup bulunmadığına kadar her konu detaylı olarak konuşuluyor ve değerlendiriliyor evde kaldığımız bu süreçte. Özellikle nüfus yoğunluğunun azalmasının sağladığı sosyal mesafenin avantajı bir kez daha önem kazandı. Vatandaşlarımız iskan yoğun semtlerden, arazi yoğun semtlere taşınmak istiyor. Bu süreçte gayrimenkulde alım-satım ve kiralama taleplerini dijital ortamda alıyoruz ve E-tapu’da bulunan tüm imkanlardan faydalanılarak sonuçlandırıyoruz” dedi.

“HER PORTFÖY ÖNCE DEZENFEKTE EDİLİYOR”

Gayrimenkul Al-Sat-Kirala sürecini tamamen dijitale taşıdıklarını belirten Zennure Özen, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle alıcı evinden dışarı çıkamıyor, alıcının ihtiyacına cevap veren portföyleri link olarak gönderiyoruz. Danışmanlık alan danışanlarımız sanal ortamda konut, ticari ya da arazi fark etmeden portföyümüzdeki tüm alanları video imkanı ile geziyor, görüyor. Daha onra kıymetli evrak sürecine geçiliyor. Tapu ile ilgili online hizmetleri kullanıyoruz. Hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Portföylerimizi online olarak yönlendirdiğimiz dezenfekte ekibi ile temizlettirip, anahtarlarını yenilettirip alıcıya ya da kiracıya teslim ediyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 09.04.2020 13:22
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