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Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Korono virüsü sürecinde evde geçirdiğimiz vaktin her zamandakinden daha fazla artmasına paralel olarak kuruyemiş tüketiminin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Korono virüsü sürecinde evde geçirdiğimiz vaktin her zamandakinden daha fazla artmasına paralel olarak kuruyemiş tüketiminin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:52
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Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Salgının yayılmaması için alınan tedbirlerin içinde evden çıkma yasağı ve evden çalışma gibi tedbirlerle birlikte kendisini bireysel karantinaya alan vatandaşlar sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişe yöneldi. Evde geçirilen süre içerisinde televizyon izlerken ya da oyunlar oynarken en çok tercih edilen aperatif olarak kuruyemiş çeşitleri tercih edilirken aynı zamanda tok tutan şeker içeriği düşük, protein içeriği yüksek atıştırmalıklar uzun süre tok kalmayı da sağlıyor.

Meyvelerin en saf halinin kuruyemiş olduğunu belirten Ufresh yetkilileri, meyve ve çekirdeklerinin gün ışığı altında kurutulması veya kavrulması suretiyle üretilen kuruyemişlerin aynı zamanda sağlık deposu olduğunu söyledi.

Diğer bir deyişle, kuruyemişlerin meyvelerin lezzetlerini ve tüm faydalarını içlerinde barındırmaya devam ettiğini belirten Ufresh yetkilileri, “Böyle sağlıklı ve besleyici gıda son günlerde tüketimi oldukça arttı. Ramazan ayı başlarında düzenli olarak kuruyemiş atıştırmalıklarının tüketimi artmaktadır fakat bu sene korona virüsü süresince evde olduğumuz süre artmasıyla ve insanların sağlıklı tüketime verdiği önem ile birlikte hareketsiz geçirdiğimiz ev içi yaşantımızda uzun süre tok tutan atıştırmalıkları tercih etmektedir. Kuruyemiş vücudumuz için sağlıklı atıştırmalık seçenekleridir. Yağ oranları yüksek olsa da içerdikleri yağlar genellikle sağlıklı yağlardır. Ayrıca içerdiği protein ve lif kaynağı sayesinde birçok hastalığa karşı kalkan oluşturuyor. Bu süreçte en çok tercih edilen atıştırmalıklar ise fındık, badem, kaju, antep fıstığı ve ceviz içi ürünleri oldu” dedi.

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