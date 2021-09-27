Korona bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası hayatını kaybetti

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re'sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırılmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

BABASI KORONADAN VEFAT ETTİ

Savcının babası Muammer Akbulut, korona tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi, Turgutalp mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.