Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, maaşını 4'e katladı! Aldığı para dudak uçuklatıyor

Aşı şirketlerinin CEO'ları koronavirüs salgını döneminde dünyanın en zenginleri listelerine girdi. Bu dönemde hisse değerlenmeleri nedeniyle milyarlarca dolarlık servete ulaşan CEO'ların maaşlarında da büyük artış yaşandı. Koronavirüs aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin'in yıllık maaşı pandemi sonrası neredeyse 4 katına çıktı.

SERVETİNE SERVET KATTI

Aşı şirketlerinin CEO'ları Covid-19 salgını döneminde çok büyük paralar kazanmaya başladı. Bazıları dünyanın en zengin insanları arasına girerken, koronavirüs aşısını bulan Biontech'in CEO'su Uğur Şahin hem kişisel servetine servet kattı, hem de yıllık CEO maaşını tam dörde katladı. Dünya üzerindeki yoksul ülkelerin aşıya erişememesi nedeniyle CEO'ların kazandığı büyük paralar tartışma konusu oldu.

MAAŞI 31 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Financial Times'ın aktardığı bilgiye göre, Biontech CEO'su Uğur Şahin'in maaşı pandemi öncesine göre yaklaşık 4 kat artarken Şahin hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu. Şahin'in maaşı 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi. Şahin, 2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme almıştı. (haberler.com)