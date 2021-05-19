Korona aşısından Fetö operasyonlarına! Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

CORONA AŞISI AÇIKLAMASI

“Aşılama sürecinde ne durumdayız?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık” dedi.

Erdoğan, “Kabine toplantısından sonra attığımız adımla birlikte bu hızla daha da artacak. 65 yaş üstü grubunu zaten bitirmiştik, şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altıyla ilgili bir aşılama olayı şu anda söz konusu değil. Öğretmenlerde 3’te 1’ini bitirdik. Sağlık zaten tamam, onu bitirdik” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN SİYASİ DEZENFORMASYONDUR”

“Kısıtlama döneminde ‘turistlere serbest, vatandaşa yasak’ diye bir algı oluştu. Esnaflara destek devam edecek mi?” sorusuna, Erdoğan, şu cevabı verdi:

* Yani turistlere serbest vatandaşa yasak fikri. Bunların hepsi sadece iktidarı bizler nasıl çökertiriz, iktidarı nasıl zayıf düşürürüz. Bu konuda yapılan siyasi dezenformasyondur. Yanlış bir yaklaşımdır.

* Bu sabah bir TV kanalında ‘Turizm çöktü’ diyor, siyasete yeni giren şahıs.

* Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı ama biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkardık.

* Şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve turist vs. bunlar zaten gelemiyor. Gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere de biz diyeceğiz ki ‘Sokaklarda dolaşamazsın’. Oradan 3-5 dolar veya avro girecekse ülkemize, bırak girsin. Nerelere nasıl para harcayacağı belli. Bu konularda yapılan iş tamamen bir siyasi dezenformasyondur.

* Şu anda diyelim Sultanahmet Meydanı’nda birçok yer kapalı. dolaşan turistler de halı vs. bazı şeyler satın alıyorsa alıyordur, onlara kapıyı niye kapatacaksın? Türkiye’ye girecekse oradan bir döviz, bırak girsin. Sıkıntı zaten bu aya kadar böyle devam etti.

* Biz kapıları nasıl açarız, turistleri nasıl bir an önce ülkemize sokarız, bunun arayışı içerisindeyiz. Bunun için birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz. Kültür Turizm Bakanım örneğin dün Rusya’daydı. Öbür tarafta biz İngiltere’yle, Almanya’yla görüşmeler yapıyoruz. Buralardan turistler gelsin diye.

* Turiste açık, yerliye kapalı gibi bir şeyin propagandasını yapmak sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyadan başka bir şey değildir. Testi olmadan zaten gelemiyor. Hatta bazıları bu testi ülkemizde olma durumunda kalıyor. Sosyal medya ‘Biz bu iktidarı nasıl vururuz, Erdoğan’ın nasıl tökezletiriz’, yaptıkları iş bu.

“HEDEF 5 BİNE İNMEK”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* Ciddi manada bir düşüş söz konusu oldu. 10 binlere indiysek şu anda, bu o kararlı almış olduğumuz, nitekim Kabine toplantısındaki kararların neticesidir. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık gördük. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Vefat sayısı da ciddi manada azalmış olacak 5 bine indiğimizde.

* Bunu başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafa yönelik tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri alırken esnaf çok daha rahat bir çalışmanın içine girmiş olsun. Restoranların, kafelerin, berberlerin durumu, bütün bunları masaya yatırdık, dün Kabine toplantısında bunları konuştuk. Çok ciddi nakdi yardımları da bu kararın içine koyduk. 5 bin, 3 bin liralık nakdi yardımlar var. Bunları biz eğer güçlü bir devlet olmamış olsak, bunları atabileceğimiz bir adım da olmaz.

“DÜN KARARLI BİR ADIM ATTIK”

* Şu anda da iyi bir noktadayız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Aşılarda da şu anda başta öğretmenlerimiz olmak üzere, polisimiz, jandarmamız öncelikli bu kesimlerin aşılanma sürecini de devam ettiriyoruz. Bunların aşı olması lazım ki bulaşı olmasın. Bu konuyla ilgili de dün kararlı bir adım attık ve bu kararlı bir adımla birlikte de ‘Bu aşılamayı devam ettireceğiz’ dedik.

* Özellikle Almanya’dan bol miktarda BioNTech getirelim istiyoruz, Çin’den beklediğimiz aşılar var. Rusya’dan acaba ne kadar aşı alabiliriz, bunun görüşmeleri yapıldı. İstiyoruz ki yerli, milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim ve kimseye de muhtaç olmayalım.

“BİZİM ADIMIZA PROPAGANDA YAPACAKLAR”

* Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktık bu noktada ve Türkiye bu kabulde saygın, sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyor. Şu anda da bu kabul artarak devam ediyor ve bu kararlılığımızı aynen devam ettireceğiz.

* Bu her şeyden önce yarınlarda bu küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan, mezun olduktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar. Oralarda bizi temsil edecekler, bizim adımıza oralarda birçok propagandalar yapacaklar.

İSRAİL’İN FİLİSTİN SALDIRILARI

* Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir.

* O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır, ben ise BMGK’da 47’den bugüne bu terör devleti İsrail’in Filistin’i nasıl topraklarını işgal edip 47’den itibaren bu günlere geldiğini Genel Kurul’da haritayla göstermişimdir. 47’den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı, o hale getirdi.

“NETANYAHU HİÇBİR ZAMAN DOSTUMUZ OLMAMIŞTIR”

* Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail’in başbakanıyla Davos’ta yine bir maceram oldu.

* Davos’ta İsrail’in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. ‘Siz busunuz’ dedim, Davos’ta söyledim, BMGK’da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

* Bugüne kadar Filistin’e Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

* Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.

IRAK’TAKİ TÜRKMENLER

* Türkiye’den Türkmeneli ile çok çok ilgilenmemiz birilerini rahatsız ediyor ama biz şu anda verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Aynı durum Filistin için de geçerli. Filistin’e ne verdiğimizi Filistin’i yönetenler çok iyi bilir. Ben bunu buradan anlatıp da Türkiye’deki muhalefete ifade etmeme gerek yok. Benim için önemli olan bu işi biz iktidara gelene kadar Türkiye’deki hiçbir yönetim kadrosu Filistin’e, Irak Türkmeneli’ne vermedi. Ama biz veriyoruz.

* Biz Irak, özellikle Kuzey Irak’ta terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Basika’daki kampı biz oradaki zulmü durdurmak için kurduk. Bu kampla beraber biz orada Türkmeneli’nde olsun, diğer yerlerde olsun, zulme karşı askerimizle birlikte yer aldık. Buralarda attığımız adımlar Filistin’de de, Kıbrıs’ta da, Doğu Akdeniz’de de, Irak’ta da bunun içindir. Bize o soruları soran muhalefet şu an iktidarda olsaydı bizim şu an Doğu Akdeniz’deki halimiz haraptı.

“YAKINDA PETROL, DOĞALGAZ, BUNLARIN HABERİNİ ALIRSANIZ ŞAŞIRMAYIN”

* Bunlar bir tane sismik araştırma gemisi alamadılar. Bir tane sondaj gemisi alamadılar. Ama biz sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini aldık. Şu anda 5 tane bu şekilde gemimiz var ve kimseye muhtaç değiliz. Bunların maliyetleri çok çok büyük. Ama biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber bu gemileri ülkemize kazandırdık.

* Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye’nin dünyaya bakışı çok farklı olacak. Dünya şu anda Türkiye’yi kıskanıyor ve kıskanmakta haklılar. İnşallah 20 Temmuz’da ben Kuzey Kıbrıs’ta olacağım ve gerekli mesajları tüm dünyaya oradan vereceğim. Kuzey Kıbrıs’ta bizim bulunmamız, bizim oradan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor.

* Havaalanı olarak 2 tane havaalanı var Kıbrıs’ta. Biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok İHA’larımızın ve SİHA’larımızın yer aldığı… Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Havada, karada varız.

“FETÖ’DEN DE ÖNEMLİ BİR İSMİ AÇIKLAYACAĞIZ”

* Şu anda terörle mücadelede, bu günlerde, Nurettin Sofi denen katili öldürdük, işini bitirdik. Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Hedefimiz şu anda Kandil; Kandil’i de çökertmemiz lazım.

* Rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var.

* Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin, ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız.