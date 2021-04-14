KÖRFEZ SAVAŞI GERÇEĞİ

İşte Vehbi Dinçerler'in o paylaşımı...

Bugün Yıldırım Beyin rahmetli olduğunu duyunca bir gerçeği herkesin bilmesini ve belgesini görmesini istedim.

Başbakan Yıldırm Akbulut'a Allah'tan rahmet ve mağfiret dilerim.

Türkiyeyi savaşa sokmayan tutumunu bu vesile ile hatırla yad ediyorum.

Rahmetli Özalı'ın çok istemesine rağmen 12.8.1990 günü Irak'a TBMM ce savaş ilan edilmemiş, savaş açmamız önlenmişti.

Irak 'a "TBMM ce doğrudan savaş ilanı" için Başbakanlıkça hazırlanan ve Ağustos 1990 günü görüşülen tezkere, Başbakan Yıldırım Akbulutun verdiği önerge ile değiştirildi.

ÜLKEMİZE BİR TECAVÜZ VUKUU HALİNDE DERHAL MUKABELE EDİLMESİ İÇİN BAKANLAR KURULUNA İZİN VERİLMESİ şekline dönüştü.

Yani tarafımızdan savaş açılmayacak , ancak ecavüz halinde mukabele edilecekti.

İtirazımızı Orhan Demitaş ile birlikte hazırladık, Başbakana götürdük , savaş ilan edilmemesi gereğini anlattık.

Önerge yazın getirin dedi.

Önergeyi hazırladık, götürdük, kabul etti.

El yazısı Demirtaşındır..

Başbakan Akbulut "münhasır" kelimesini ekleyip kendi kalemiyle imza etmiştir.

Böylece "doğrudan savaş ilanı" önlenmiş oldu.

Önergeyi kabul etmese ANAP Grubu olağanüstü toplantıya çağrılacaktı.

Ölümü vesilesi ile bu kaydı kamuoyu ile paylaşıyorum.

NOT: Belgenin aslı TBMM Arşivindedir. Bendeki nüsha tasdiklidir.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

1935 tarihinde Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım Akbulut, 80'li ve 90'lı yıllarda Türk politikasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.



Anavatan Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Başbakanlık ve Anavatan Partisi genel başkanlık görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1999 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak atandı.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut’un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un vefat haberi siyaset dünyasını da yasa boğdu. İşte siyasilerin Yıldırım Akbulut için taziye mesajları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 47'nci Hükümetin Başbakanı, TBMM eski başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Siyaset hayatımıza uzun yıllar TBMM Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş mütevazı kişiliği ile sevilmiş değerli siyasetçi Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sayın Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eski Başbakanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İçişleri Bakanlığı da yapan, Yıldırım Akbulut Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın Başbakanımıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Eski Meclis Başkanımız ve Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Önceki Başbakanlarımızdan ve TBMM Başkanlarımızdan Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Eski Başbakanlarımızdan, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi devlet ve siyaset adamı Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Eski Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut Beyefendi’yi kaybettik. İyi bir insan ve milletimizin hizmetinde bir devlet adamıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: TBMM Eski Başkanı, Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut beyi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında, "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemize ve milletimize değerli hizmetler yapmış olan önceki dönem TBMM Başkanımız ve Başbakanımız Yıldırım Akbulut vefat etmiştir. Üzüntümüz büyük. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türk devlet ve siyaset hayatımızın mümtaz isimlerinden birisi olan, yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM başkanlarımızdan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Akbulut'un vefatını üzülerek öğrendiklerini belirterek Akbulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yaşamını yitirdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Soylu, Akbulut'un ailesine başsağlığı diledi, doktorları ile görüştü. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, Yıldırım Akbulut'un devlete ve millete çok farklı görevlerde hizmetler yaptığını belirterek, "Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı, aynı zamanda ben bir dönemde de yakın çalıştım. Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı hakikatten, saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı ve aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.