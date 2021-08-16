Konya'daki aile katliamında yeni gelişme: Emniyet müdürü görevden alındı

30 Temmuz'da Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda dördü kadın 7 kişi öldürüldü. Katliam sonrası ateşe verilen evde Yaşar D., Barış D., Serpil D., Serap D., İpek D., Metin D. ve Sibel D. yaşamlarını yitirdi.

Olayın ardından D. ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Konya Meram ilçe emniyet müdürünün görevinden alındığı duyurdu.

'İHMALİNDEN DOLAYI GÖREVİNDEN ALINDI'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, ''Beni olay yerine sokmamaya çalışan ve olayı farklı mecraya çekmekle beni suçlayan Konya Meram ilçe emniyet müdürü Mehmet Akbaba, ihmalinden dolayı görevinden alındı'' ifadelerini kullandı.