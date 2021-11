Konya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem, dün saat 20.43’te 5.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 3.9 olan 40 artçı sarsıntı oldu. Deprem nedeniyle 66 yapıda hasar oluştu.

Jeoloji Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, deprem bölgesinde araştırma çalışması başlattıklarını belirtti. Depremin meydana geldiği fayın 10 ile 15 kilometre uzunluğunda olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Arık, depremin kentin tarihsel dönemindeki en büyük deprem olduğunu kaydetti.

Arık, şunları söyledi:

''Depremin meydana geldi fay, Sultandağı- Akşehir fay zonunun güney kesiminde, Konya fay zonunun batısında, ara bölgede normal bir fay gibi görünüyor. Oluşan deprem de Konya'nın tarihsel döneminde en büyük deprem olarak görülüyor. Konya bölgesinde ve yakın çevresinde en büyük deprem diyebiliriz. Buradaki 5.1 büyüklüğündeki depremin fay hattının, 10-15 kilometrelik bir boyuta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Depremin büyüklüğü ve süresi o fayın boyutunun de ne kadar olduğunu belirliyor.''

'ARTÇI SARSINTILAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR'

Artçı sarsıntıların birkaç gün devam edebileceğini belirten Arık, ''Bu bölgede çok büyük kayıplar yok. Ama aktif fay. Diri faylarda her zaman deprem olma riski vardır. O bölgede genç bir fay olduğu için her zaman deprem olabilir. Bölgede genelde terk edilmiş binalar var. O yüzden can kaybı veya hasar fazla değil. Ama şehir merkezinde bazı mahallelerdeki binalarda hasar oluştuğu belirtiliyor. Onun için de hasar tespit çalışması devam ediyor. Sığ bir deprem. Sığ bir deprem her zaman yıkıcı olur. Sığ depremde yüzeyde hareketi daha ciddi hissedilir ve yapılar da ona tepki verir. Bu tepkiden kaynaklı yıkıntı daha fazla olur. Eğim bakımından normal fay olduğunu değerlendiriyoruz. Devam eden artçılar da bunu gösteriyor. Bir nevi bir taraf çöküyor, bir taraf yükseliyor. Konya tarafına doğru çöktüğünü değerlendirebiliriz. Bu bir süreç, dengeyi sağlayana kadar enerji boşalma meydana geldiği için bir süre devam etmesi beklenir. Birkaç gün içinde sonlanacağı beklenir. Ama çok matematiksel olarak ifade edilecek bir yapıya sahip değil. Bazen bundan sonra deprem meydana gelmez diye bakıyorsunuz; ama bir bakıyorsunuz onun hareketiyle yakınında yeni bir boşalım meydana getirir ve daha büyük deprem de üretebilir. Artçı sarsıntıların devam edeceğini tahmin ediyoruz.''

'BU FAY UZUN YILLAR DEPREM ÜRETMİYOR'

Depremin meydana geldiği fayın uzun yıllardır deprem üretmeyen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Arık, ''Bu fay yer bilimcilerin çok fazla çalıştığı fay değil. Biliniyor ama uzun yıllar deprem üretmeyince az çalışılıyor'' dedi.

Arık, Adana'da sabaha karşı 3.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin de birbiriyle bağlantılı olmadığını düşündüklerini, 3 veya 4 büyüklüğündeki depremlerin Türkiye'de olağan depremler olduğunu kaydetti.

Konya'da 6 ve 6.5 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğini ifade eden Arık, ''Şu an depremin meydana geldiği fay zonunun biraz doğusunda bulunan Konya fay zonu diri bir fay hattı. Bu fay zonu 50 kilometre uzunluğunda parçalı kırıklı bir faydır. Birlikte kırılması durumda 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem beklenir'' diye konuştu.