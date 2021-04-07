Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün

İzmir’den 1 yıl önce Konya’ya tayin olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in acı haberi memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Şehidin annesi Nuray Gençcelep’in 10 gün önce özlediği oğlunu görmek için Konya’ya gittiği öğrenildi. Acı haberi alan baba Mehmet Gençcelep de Konya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Şehidin Türk bayrağı asılan evine komşuları da taziye için geldi. Haberi alarak fenalaşan şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, yarın Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

Trabzon’daki babaocağına acı haber verildi. Baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için havayolu ile Konya’ya giderken, şehidin annesinin ise 10 gün önce Konya’ya gittiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Yüzbaşı Gençcelep’in İzmir Çiğli’den 1 yıl önce Konya’ya tayini çıktığı ve 19 Mayıs’ta Samsun’daki gösteri uçuşunda görev yapacağı öğrenildi. Şehidin Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde bulunan babaocağında acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, şehidin babaocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.

1 AY ÖNCE MEMLEKETİNE GELMİŞTİ

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep’in Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep ‘in 1 ay önce memleketine geldiğini belirterek, “En son 1 aydan fazla oldu memleketine geldi. 10-15 gün kalmıştı. Konya’ya tayini çıkmıştı oraya gitti. Çanakkale’de görev yapmıştı. Oradaki görevini tamamlamıştı. Konya’da eğitim yapıyorlarmış. Babası buradaydı annesi de 10 gün önce Konya’ya gitmişti. Kardeşi de oradaydı” dedi.

Amca Mustafa Gençcelep ise, 1 ay önce görüştüklerini belirterek, şehidin Samsun’daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gösteri uçuşu yapacağını söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in, Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.