Konya Büyükşehir Hatay’da su bağlantı çalışmalarını HOT-TAP ile kesintisiz gerçekleştiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, KSO, KTO, KTB ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri ortaklığıyla Hatay’da kuracağı ikinci konteyner kent için altyapı faaliyetlerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay’da arama kurtarma, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, barınma gibi birçok alanda yoğun gayretle çalıştıklarını belirtti. Özellikle Hatay’ın su altyapısını ayağa kaldırmak için ilk günden itibaren büyük özveri gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, bu çerçevede Konya olarak oluşturacakları ikinci konteyner kentin altyapısını da tamamladıklarını söyledi. Başkan Altay, “Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizle birlikte Hatay’da 487 konteynerden oluşacak ilk etap konteyner kentin kurulumu devam ediyor. Hatay’a kazandıracağımız ikinci etap konteyner kentin altyapı çalışmalarını da tamamladık. Bu çerçevede su bağlantı çalışmaları çerçevesinde 500’lük isale hattından 200 milimetre çapında su bağlantısını Canlı Hattan Branşman Alma (HOT-TAP) cihazıyla gerçekleştirdik. İsale hatlarından bağlantı yapım çalışmaları gerçekleştirilirken büyük bir alana ait bölgede suyun kesilmesi gerekiyor. HOT-TAP cihazı sayesinde su kesintisi yapılmaya gerek kalmadan boru bağlantısı yapılabiliyoruz. Ülkemizdeki su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk defa KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz tarafından kullanılmaya başlanan cihazla Hatay’da ikincisini kurmaya başladığımız konteyner kentte altyapı faaliyetlerini sorunsuz gerçekleştirme imkânına sahip olduk” dedi.

Hatay’da en önemli ihtiyaçlardan birisinin su olduğunu ve bundan dolayı şehrin her noktasında bir damla su için yoğun bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Kurum kalite politikamız gereği kesintisiz ve sürekli iyileştirme anlayışıyla hizmetleri en iyi noktaya taşımaya çalışan KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz, 3 farklı boyutta ve işleve sahip HOT-TAP cihazı sayesinde; çelik, duktil ve polietilen borular üzerinden su kesmeden 300 milimetre çapa kadar bağlantı alabiliyor. Konteyner kentte kalacak vatandaşlarımızın en iyi şartlara kavuşması için gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz, işlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi için kurumumuz tarafından sağlanan tüm teknolojik cihazları Hatay’da kullanıyor. Tüm enerjimizi depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harcamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.