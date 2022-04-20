Konutta ‘Türk müşteriye uygun değil’ dönemi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, hem yüksek fiyatlar hem de yabancılara öncelik tanınması nedeniyle yurttaşların ev bulmakta yaşadıkları sıkıntıları TBMM Genel Kurulunda dile getirdi.

“FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA KARŞI İKTİDARIN KILI KIPIRDAMIYOR”

Tüm dünyada artan kira fiyatlarına karşı önlem alınırken, iktidar milletvekillerinin yüksek kira sorununu görmezden geldiklerini ifade eden Budak, şöyle konuştu; “Kanada yabancılara konut satışını durdurdu.

Almanya Berlin’de kira artışları beş yıllığına donduruldu. Yine, İspanya’da, Katalonya bölgesinde de kira artışları düşük oranlarla sınırlandırıldı. Bizde son bir yılda kira artışları yüzde 300'lere ulaştı. Vatandaş feryat ediyor. Buna rağmen burada, Mecliste hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor, özellikle iktidar milletvekillerinin fahiş kira artışlarına karşı kılı kıpırdamıyor”

“EN YÜKSEK KİRA ARTIŞLARI ANTALYA’DA”

Türkiye’de en fazla kira artışının olduğu il Antalya; Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde kira artışları yüzde 300'leri aştığını söyleyen Budak; “Buralarda yaşayan vatandaşlarımız bu kira artılarını nasıl karşılayacak? 4 bin 253 lira maaş alan asgari ücretlinin toplam kira giderleri ortalaması yüzde 61. Elektrik, su, doğalgaz, bunları da koyduğunuz zaman, elde kalanla asgari ücretliler ne yiyecek, çocuklarına ne alacak, okul masraflarını nasıl karşılayacak.

Kira tespiti davaları, geçen sene ile bu sene arasında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıktı. Adliyeler tamamen kira tespit davalarıyla yığılmış durumda. Kira tespit ve tahliye davaları Antalya Adliyesi'ni felç etmiş durumda“ dedi