banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Konutta ‘Türk müşteriye uygun değil’ dönemi

Kiralık ve satılık konut ilanlarında 'Türk Müşteriye Uygun Değil, Türkler Aramasın' ifadelerinin yaygınlaşmaya başladığını dile getiren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; "Alım gücü her geçen gün eriyen yurttaşlarımız, satılık ve kiralık evlere talip olmasın diye, konut ilanları sadece Arapça, Rusça gibi yabancı dillerde veriliyor." dedi.

Güncel 20.04.2022, 11:55
Konutta ‘Türk müşteriye uygun değil’ dönemi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, hem yüksek fiyatlar hem de yabancılara öncelik tanınması nedeniyle yurttaşların ev bulmakta yaşadıkları sıkıntıları TBMM Genel Kurulunda dile getirdi.

“FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA KARŞI İKTİDARIN KILI KIPIRDAMIYOR”

Tüm dünyada artan kira fiyatlarına karşı önlem alınırken, iktidar milletvekillerinin yüksek kira sorununu görmezden geldiklerini ifade eden Budak, şöyle konuştu; “Kanada yabancılara konut satışını durdurdu.

Almanya Berlin’de kira artışları beş yıllığına donduruldu. Yine, İspanya’da, Katalonya bölgesinde de kira artışları düşük oranlarla sınırlandırıldı. Bizde son bir yılda kira artışları yüzde 300'lere ulaştı. Vatandaş feryat ediyor. Buna rağmen burada, Mecliste hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor, özellikle iktidar milletvekillerinin fahiş kira artışlarına karşı kılı kıpırdamıyor”

“EN YÜKSEK KİRA ARTIŞLARI ANTALYA’DA”

Türkiye’de en fazla kira artışının olduğu il Antalya; Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde kira artışları yüzde 300'leri aştığını söyleyen Budak; “Buralarda yaşayan vatandaşlarımız bu kira artılarını nasıl karşılayacak? 4 bin 253 lira maaş alan asgari ücretlinin toplam kira giderleri ortalaması yüzde 61. Elektrik, su, doğalgaz, bunları da koyduğunuz zaman, elde kalanla asgari ücretliler ne yiyecek, çocuklarına ne alacak, okul masraflarını nasıl karşılayacak.

Kira tespiti davaları, geçen sene ile bu sene arasında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıktı. Adliyeler tamamen kira tespit davalarıyla yığılmış durumda. Kira tespit ve tahliye davaları Antalya Adliyesi'ni felç etmiş durumda“ dedi

#konut
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
açık