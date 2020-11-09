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Kontrollü yıkım sırasında binanın büyük bölümü yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir depreminde ağır hasar gören Barış Sitesi'ndeki dördüncü blokun kontrollü yıkımı sırasında, binanın büyük bir bölümü bir anda yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Güncel 09.11.2020, 21:30
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İzmir'de meydana gelen depremde Barış Sitesi içerisinde bulunan dört blok ağır hasara uğradı. Dördüncü blokun kontrollü yıkımı sırasında ise beklenmedik bir olay yaşandı. Kepçe ile parça parça yapılması planlanan yıkım sırasında, binanın büyük bir bölümü bir anda yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı. Binanın yıkılması ile çevrede toz bulutu meydana geldi. Öte yandan çevrede bulunan ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam edileceği bildirilirken, yıkım anları havadan görüntülendi.

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