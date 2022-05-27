Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanından Davet Geldi!

Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, sosyal medya üzerinden Mosso'nun kendi illerinde konser vermesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim @MelekMosso'yu Burdurumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?"