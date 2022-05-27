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Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanından Davet Geldi!
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşılan konser afişinde Melek Mosso'nun yer almadığı görüldü. Bunun üzerine Melek Mosso'ya Burdur'dan süpriz davet geldi.
Güncel 27.05.2022, 16:28
Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, sosyal medya üzerinden Mosso'nun kendi illerinde konser vermesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim @MelekMosso'yu Burdurumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?"