Komandolardan muhteşem klip...

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü sebebiyle hazırladığı komando klibini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Millî Savunma Bakanlığı, daha önce Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu videoyu yayınladı.

"Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla Twitter'dan yayınlanan videoda kahraman komandolar "komando" yemini ediyor ve düşmana uyarı niteliğinde "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" ile "Kahramanları ölümü" şiirlerini seslendiriyor.

Video, kahraman komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" haykırışlarıyla son buluyor.

İşte kahraman komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle hazırladığı klipte okudukları şiir:

Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri.

Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere.

Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları.

El verir uzanırız, mor siyah bulutlara.

Ben Türk komandosuyum,

Düşmanı çelik pençemle ezerim.

Her yerde ben varım:

Havada, karada, denizde,

Her zaman ve her yerde.

Hazır, daima hazır!

Hazır, daima hazır!

Kim? Türk askeri!

Kim? Mehmetçik!

Türk askeri,

Allah!

Mehmetçik,

Allah!

Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine!

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin,

Vur şehitler aşkına, vur sen Allah aşkına.

Korkaklar anlamaz, biz ölüme aşık olanlar.

Vatan toprağı için biz, can verip can alanlar.

Şehidin bir damla kanına, biz gökyüzünü yakacağız.

İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için.

Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.

Senin kan kırmızı ay yıldıza ak,

O mübarek bayrak işte bu bayrak.

Vatan sana canım feda, arşa açtık elleri.

Sen muzaffer et bizi, Mehmetçiği ya Rabbi.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

Dalgalanacak bu bayrak, yankılanacak ezanlar.

Yatacak yer bulamayacak, her kimin gözün varsa.

Mehmetçik tutar sözünü, eğer bir sözü varsa.

Ezilecek başı, hain hangi delikteki yılansa.

Gerisi teferruattır, söz konusu vatansa.

Ne mutlu Türküm diyene.

Ezan dinmez, bayrak inmez.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez.