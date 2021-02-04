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Kocaeli ve çevre illerde ilçelere ve cinsiyete görenüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Güncel 04.02.2021, 10:37 04.02.2021, 10:46
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Kocaeli ve çevre illerde ilçelere ve cinsiyete görenüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,44 bin 223 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 997 bin 258 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 553 olmuştur.

2020 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,4 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Nüfus Artış Hızı

BAŞİSKELE

108.185

54.527

53.658

56,5

ÇAYIROVA

140.274

71.398/span>

68.876

44,7

DARICA

214.796

108.791

106.005

35,3

DERİNCE

143.884

71.946

71.938

7,2

DİLOVASI

51.060

26.332

24.728

10,0

GEBZE

392.945

199.330

193.615

27,8

GÖLCÜK

170.503

86.092

84.411

28,8

İZMİT

365.893

181.601

184.292

-5,7

KANDIRA

52.268

29.393

22.875

7,1

KARAMÜRSEL

58.412

29.064

29.348

14,7

KARTEPE

125.974

63.949

62.025

37,6

KÖRFEZ

173.064

87.110

85.954

22,0

Toplam

1.997.258

1.009.533

987.725

22,4

Sakarya Nüfusu, 1 Milyon 042 bin 649 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde ikamet eden nüfus,12 bin 999 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 042 bin 649 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Sakarya ilinin nüfus yoğunluğu 216 olmuştur.

2020 yılında Sakarya’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 12,5 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Nüfus Artış Hızı

ADAPAZARI

279.127

139.229

139.898

9,9

AKYAZI

92.093

46.056

46.037

19,0

ARİFİYE

46.344

24.164

22.180

21,1

ERENLER

90.855

45.421

45.434

19,2

FERİZLİ

27.399

14.586

12.813

1,9

GEYVE

50.154

25.227

24.927

3,9

HENDEK

86.612

42.909

43.703

12,1

KARAPÜRÇEK

13.130

6.694

6.436

11,3

KARASU

66.852

33.285

33.567

31,3

KAYNARCA

24.271

12.438

11.833

5,5

KOCAALİ

22.845

11.530

11.315

-4,1

PAMUKOVA

29.974

15.080

14.894

7,8

SAPANCA

43.018

21.384

21.634

14,1

SERDİVAN

148.802

73.652

75.150

8,8

SÖĞÜTLÜ

14.203

7.203

7.000

8,1

TARAKLI

6.970

3.530

3.440

5,3

Toplam

1.042.649

522.388

520.261

12,5

Düzce Nüfusu, 395 bin 679 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus,3 bin 513 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Düzce ilinin nüfus yoğunluğu 154 olmuştur.

2020 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 8,9 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Nüfus Artış Hızı

MERKEZ

249.695

123.323

126.372

9,2

AKÇAKOCA

39.229

19.321

19.908

15,2

CUMAYERİ

15.002

7.562

7.440

23,8

ÇİLİMLİ

19.902

11.455

8.447

-3,7

GÖLYAKA

20.408

10.288

10.120

11,3

GÜMÜŞOVA

16.254

8.188

8.066

25,7

KAYNAŞLI

20.545

10.361

10.184

4,4

YIĞILCA

14.644

7.534

7.110

-24,6

Toplam

395.679

198.032

197.647

8,9

Bolu Nüfusu, 314 bin 802 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde ikamet eden nüfus,1 324 kişi azalarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 314 bin 802 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Bolu ilinin nüfus yoğunluğu 38 olmuştur.

2020 yılında Bolu’nun yıllık nüfus artış hızı ise binde -4,2 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Nüfus Artış Hızı

MERKEZ

212.641

105.256

107.385

1,3

DÖRTDİVAN

6.585

3.203

3.382

-24,7

GEREDE

33.561

16.713

16.848

-10,8

GÖYNÜK

14.917

7.520

7.397

-8,9

KIBRISCIK

3.112

1.576

1.536

-21,3

MENGEN

13.748

6.983

6.765

-14,8

MUDURNU

18.690

9.434

9.256

-10,1

SEBEN

4.786

2.301

2.485

-60,2

YENİÇAĞA

6.762

3.354

3.408

-27,0

Toplam

314.802

156.340

158.462

-4,2

Yalova Nüfusu, 276 bin 050 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 074 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 276 bin 050 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 326 olmuştur.

2020 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde18,6 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Nüfus Artış Hızı

MERKEZ

149.330

74.103

75.227

1,8

ALTINOVA

30.780

16.451

14.329

51,4

ARMUTLU

9.901

5.091

4.810

36,8

ÇINARCIK

34.699

17.269

17.430

10,3

ÇİFTLİKKÖY

44.808

22.408

22.400

67,5

TERMAL

6.532

3.538

2.994

-55,2

Toplam

276.050

138.860

137.190

18,6

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