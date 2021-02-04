Kocaeli ve çevre illerde ilçelere ve cinsiyete görenüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,44 bin 223 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 997 bin 258 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 553 olmuştur.

2020 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,4 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN Nüfus Artış Hızı BAŞİSKELE 108.185 54.527 53.658 56,5 ÇAYIROVA 140.274 71.398/span> 68.876 44,7 DARICA 214.796 108.791 106.005 35,3 DERİNCE 143.884 71.946 71.938 7,2 DİLOVASI 51.060 26.332 24.728 10,0 GEBZE 392.945 199.330 193.615 27,8 GÖLCÜK 170.503 86.092 84.411 28,8 İZMİT 365.893 181.601 184.292 -5,7 KANDIRA 52.268 29.393 22.875 7,1 KARAMÜRSEL 58.412 29.064 29.348 14,7 KARTEPE 125.974 63.949 62.025 37,6 KÖRFEZ 173.064 87.110 85.954 22,0 Toplam 1.997.258 1.009.533 987.725 22,4

Sakarya Nüfusu, 1 Milyon 042 bin 649 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde ikamet eden nüfus,12 bin 999 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 042 bin 649 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Sakarya ilinin nüfus yoğunluğu 216 olmuştur.

2020 yılında Sakarya’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 12,5 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN Nüfus Artış Hızı ADAPAZARI 279.127 139.229 139.898 9,9 AKYAZI 92.093 46.056 46.037 19,0 ARİFİYE 46.344 24.164 22.180 21,1 ERENLER 90.855 45.421 45.434 19,2 FERİZLİ 27.399 14.586 12.813 1,9 GEYVE 50.154 25.227 24.927 3,9 HENDEK 86.612 42.909 43.703 12,1 KARAPÜRÇEK 13.130 6.694 6.436 11,3 KARASU 66.852 33.285 33.567 31,3 KAYNARCA 24.271 12.438 11.833 5,5 KOCAALİ 22.845 11.530 11.315 -4,1 PAMUKOVA 29.974 15.080 14.894 7,8 SAPANCA 43.018 21.384 21.634 14,1 SERDİVAN 148.802 73.652 75.150 8,8 SÖĞÜTLÜ 14.203 7.203 7.000 8,1 TARAKLI 6.970 3.530 3.440 5,3 Toplam 1.042.649 522.388 520.261 12,5

Düzce Nüfusu, 395 bin 679 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus,3 bin 513 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Düzce ilinin nüfus yoğunluğu 154 olmuştur.

2020 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 8,9 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN Nüfus Artış Hızı MERKEZ 249.695 123.323 126.372 9,2 AKÇAKOCA 39.229 19.321 19.908 15,2 CUMAYERİ 15.002 7.562 7.440 23,8 ÇİLİMLİ 19.902 11.455 8.447 -3,7 GÖLYAKA 20.408 10.288 10.120 11,3 GÜMÜŞOVA 16.254 8.188 8.066 25,7 KAYNAŞLI 20.545 10.361 10.184 4,4 YIĞILCA 14.644 7.534 7.110 -24,6 Toplam 395.679 198.032 197.647 8,9

Bolu Nüfusu, 314 bin 802 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde ikamet eden nüfus,1 324 kişi azalarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 314 bin 802 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Bolu ilinin nüfus yoğunluğu 38 olmuştur.

2020 yılında Bolu’nun yıllık nüfus artış hızı ise binde -4,2 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN Nüfus Artış Hızı MERKEZ 212.641 105.256 107.385 1,3 DÖRTDİVAN 6.585 3.203 3.382 -24,7 GEREDE 33.561 16.713 16.848 -10,8 GÖYNÜK 14.917 7.520 7.397 -8,9 KIBRISCIK 3.112 1.576 1.536 -21,3 MENGEN 13.748 6.983 6.765 -14,8 MUDURNU 18.690 9.434 9.256 -10,1 SEBEN 4.786 2.301 2.485 -60,2 YENİÇAĞA 6.762 3.354 3.408 -27,0 Toplam 314.802 156.340 158.462 -4,2

Yalova Nüfusu, 276 bin 050 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 074 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 276 bin 050 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 326 olmuştur.

2020 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde18,6 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri