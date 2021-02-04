Kocaeli ve çevre illerde ilçelere ve cinsiyete görenüfus sonuçları
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,44 bin 223 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 997 bin 258 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 553 olmuştur.
2020 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,4 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri
|
İLÇE ADI
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
Nüfus Artış Hızı
|
BAŞİSKELE
|
108.185
|
54.527
|
53.658
|
56,5
|
ÇAYIROVA
|
140.274
|
71.398/span>
|
68.876
|
44,7
|
DARICA
|
214.796
|
108.791
|
106.005
|
35,3
|
DERİNCE
|
143.884
|
71.946
|
71.938
|
7,2
|
DİLOVASI
|
51.060
|
26.332
|
24.728
|
10,0
|
GEBZE
|
392.945
|
199.330
|
193.615
|
27,8
|
GÖLCÜK
|
170.503
|
86.092
|
84.411
|
28,8
|
İZMİT
|
365.893
|
181.601
|
184.292
|
-5,7
|
KANDIRA
|
52.268
|
29.393
|
22.875
|
7,1
|
KARAMÜRSEL
|
58.412
|
29.064
|
29.348
|
14,7
|
KARTEPE
|
125.974
|
63.949
|
62.025
|
37,6
|
KÖRFEZ
|
173.064
|
87.110
|
85.954
|
22,0
|
Toplam
|
1.997.258
|
1.009.533
|
987.725
|
22,4
Sakarya Nüfusu, 1 Milyon 042 bin 649 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde ikamet eden nüfus,12 bin 999 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 042 bin 649 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Sakarya ilinin nüfus yoğunluğu 216 olmuştur.
2020 yılında Sakarya’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 12,5 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri
|
İLÇE ADI
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
Nüfus Artış Hızı
|
ADAPAZARI
|
279.127
|
139.229
|
139.898
|
9,9
|
AKYAZI
|
92.093
|
46.056
|
46.037
|
19,0
|
ARİFİYE
|
46.344
|
24.164
|
22.180
|
21,1
|
ERENLER
|
90.855
|
45.421
|
45.434
|
19,2
|
FERİZLİ
|
27.399
|
14.586
|
12.813
|
1,9
|
GEYVE
|
50.154
|
25.227
|
24.927
|
3,9
|
HENDEK
|
86.612
|
42.909
|
43.703
|
12,1
|
KARAPÜRÇEK
|
13.130
|
6.694
|
6.436
|
11,3
|
KARASU
|
66.852
|
33.285
|
33.567
|
31,3
|
KAYNARCA
|
24.271
|
12.438
|
11.833
|
5,5
|
KOCAALİ
|
22.845
|
11.530
|
11.315
|
-4,1
|
PAMUKOVA
|
29.974
|
15.080
|
14.894
|
7,8
|
SAPANCA
|
43.018
|
21.384
|
21.634
|
14,1
|
SERDİVAN
|
148.802
|
73.652
|
75.150
|
8,8
|
SÖĞÜTLÜ
|
14.203
|
7.203
|
7.000
|
8,1
|
TARAKLI
|
6.970
|
3.530
|
3.440
|
5,3
|
Toplam
|
1.042.649
|
522.388
|
520.261
|
12,5
Düzce Nüfusu, 395 bin 679 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus,3 bin 513 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Düzce ilinin nüfus yoğunluğu 154 olmuştur.
2020 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 8,9 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri
|
İLÇE ADI
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
Nüfus Artış Hızı
|
MERKEZ
|
249.695
|
123.323
|
126.372
|
9,2
|
AKÇAKOCA
|
39.229
|
19.321
|
19.908
|
15,2
|
CUMAYERİ
|
15.002
|
7.562
|
7.440
|
23,8
|
ÇİLİMLİ
|
19.902
|
11.455
|
8.447
|
-3,7
|
GÖLYAKA
|
20.408
|
10.288
|
10.120
|
11,3
|
GÜMÜŞOVA
|
16.254
|
8.188
|
8.066
|
25,7
|
KAYNAŞLI
|
20.545
|
10.361
|
10.184
|
4,4
|
YIĞILCA
|
14.644
|
7.534
|
7.110
|
-24,6
|
Toplam
|
395.679
|
198.032
|
197.647
|
8,9
Bolu Nüfusu, 314 bin 802 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde ikamet eden nüfus,1 324 kişi azalarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 314 bin 802 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Bolu ilinin nüfus yoğunluğu 38 olmuştur.
2020 yılında Bolu’nun yıllık nüfus artış hızı ise binde -4,2 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri
|
İLÇE ADI
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
Nüfus Artış Hızı
|
MERKEZ
|
212.641
|
105.256
|
107.385
|
1,3
|
DÖRTDİVAN
|
6.585
|
3.203
|
3.382
|
-24,7
|
GEREDE
|
33.561
|
16.713
|
16.848
|
-10,8
|
GÖYNÜK
|
14.917
|
7.520
|
7.397
|
-8,9
|
KIBRISCIK
|
3.112
|
1.576
|
1.536
|
-21,3
|
MENGEN
|
13.748
|
6.983
|
6.765
|
-14,8
|
MUDURNU
|
18.690
|
9.434
|
9.256
|
-10,1
|
SEBEN
|
4.786
|
2.301
|
2.485
|
-60,2
|
YENİÇAĞA
|
6.762
|
3.354
|
3.408
|
-27,0
|
Toplam
|
314.802
|
156.340
|
158.462
|
-4,2
Yalova Nüfusu, 276 bin 050 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 074 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 276 bin 050 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 326 olmuştur.
2020 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde18,6 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2020 Nüfus Bilgileri
|
İLÇE ADI
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
Nüfus Artış Hızı
|
MERKEZ
|
149.330
|
74.103
|
75.227
|
1,8
|
ALTINOVA
|
30.780
|
16.451
|
14.329
|
51,4
|
ARMUTLU
|
9.901
|
5.091
|
4.810
|
36,8
|
ÇINARCIK
|
34.699
|
17.269
|
17.430
|
10,3
|
ÇİFTLİKKÖY
|
44.808
|
22.408
|
22.400
|
67,5
|
TERMAL
|
6.532
|
3.538
|
2.994
|
-55,2
|
Toplam
|
276.050
|
138.860
|
137.190
|
18,6