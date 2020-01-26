Kobe Bryant hayatını kaybetti

TMZ'nin haberine göre NBA efsanelerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

ABD basınından birçok kaynak, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

Kobe Bryant kimdir?

Çinde düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.