Klasiklerden vazgeçmeyenlere Ultra yumuşaklıkta Selpak imzası

Şık sofraların olmazsa olmazı Selpak’ın Klasik peçete serisi, sadeliği ve ultra yumuşak dokusu ile ön plana çıkıyor. Sofralarında kaliteden vazgeçmeyenlerin favorisi Selpak Klasik peçete, yumuşaklığı ile cilde hoş bir dokunuş sağlıyor. Bir peçeteden bekleneni fazlasıyla karşılayan seri, 75’li ve mini 50’li paketler olarak tüketiciyle buluşuyor.

Aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile yaptığı işbirliğini 75’li paketlerine yansıtan Selpak, satın alınan her paket ile Toplum Gönüllüleri Vakfı(TOG)’nın düzenlediği eğitimleri destekliyor. Selpak, bu proje ile genç kadınlara ekonomik, sosyal ve medeni hakları konusunda farkındalık kazandırılmasını hedefliyor.