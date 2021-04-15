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KKTC, ‘Laiklik’ ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kur’an kurslarını kapattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

Güncel 15.04.2021, 17:54
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KKTC, ‘Laiklik’ ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kur’an kurslarını kapattı

KKTC'de Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile “Kur’an Kursu” düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur’an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. 

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