banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ereğlililer şarkılarla ısındı
Ereğlililer şarkılarla ısındı
Vitor Peirea: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Vitor Peirea: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı
Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı
Ali Babacan'dan kriz tanımı: ‘Millî ve yerli bir kriz’
Ali Babacan'dan kriz tanımı: ‘Millî ve yerli bir kriz’

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Türkiye mesajı: Vazgeçmemiz mümkün değildir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Güncel 21.11.2021, 23:41
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Türkiye mesajı: Vazgeçmemiz mümkün değildir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye hiçbir zaman garantilerin kaldırılmasını istemedi" diyen ve Türkiye'yi uzlaşmazlıkla suçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in iddialarını yanıtladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Enosis'e sıçrama tahtası olarak niteleyen Rum-Yunan ikilisinin, 1960 Garanti Antlaşması'nı değiştirmek ve Enosis'e karşı tehdit olarak gördüğü Türkiye'nin garantörlüğünü kaldırabilmek için Cumhuriyet'in ilk günlerinden itibaren bu yönde girişimlerde bulunduğunu belirtti. Bu girişimlerin gündeme gelmesiyle ana vatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının, buna karşı çıktığını vurgulayan Tatar, o dönemde Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılamayacağının vurgulandığını anımsattı.

Tatar, "O günden bu güne dek Rum tarafı, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılmasını talep etmektedir. Bu, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Ana vatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının tamamı buna karşıdır. Bunun son örneğini de Crans Montana'da (2017) gördük. Crans Montana'da 'sıfır asker, sıfır garanti' diyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e gereken yanıt verilmiştir." görüşünü paylaştı.

Gerçekleri ve yaşananları çarpıtmaya çalışan Anastasiadis'in, "Türkiye, garantilerin hiçbir zaman kaldırılmasını istemedi" diyerek, Rum tarafının uzlaşmazlığını gizlemeye, çözümsüzlüğün sorumluluğunu da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalıştığına işaret eden Tatar, bunun da boşuna bir gayret olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ana vatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkından vazgeçmeyeceğini 1960'dan bu yana pek çok kez açıklarken, bu yeni bir olaymış gibi göstermeye çalışmak da boşuna bir gayrettir. Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesi mümkün değildir. Yunan Cuntası ile EOKA'cıların gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesine karşı, ana vatan Türkiye 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirmeseydi, bugün Kıbrıs'ta tek bir Türk bile kalmayacak ve Kıbrıs, bir Helen Adası olacaktı. Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunu ana vatan Türkiye'nin garantörlüğüne borçluyuz.

Anastasiadis'in Türkiye'ye yönelik gerçek dışı suçlamalarda bulunarak, "Türkiye'nin 1956'ten beri Kıbrıs'ta uzlaşmazlığı körüklediğini" de iddia ettiğini dile getiren Tatar, bunun da tamamen gerçek dışı bir iddia olduğuna dikkati çekti.

Tatar, Anastasiadis'e, Enosis hedefli olarak 1955'te EOKA terör örgütünü kimlerin kurduğunu, 1962'de Kıbrıs Türk halkını imha planı olan Akritas Planı'nı kimlerin hazırladığını, Kanlı Noel saldırılarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürüldüğünü hatırlatmakta büyük yarar olduğunun altını çizdi.

"Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasına karşı"

Rum lider Anastasiadis'in, "kimse Rum tarafına suç yüklemesin, kimin suçlu olduğunu görmek için tarihsel sürece bakalım" ifadesini kullanarak, yine Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri çarpıtmaya çalıştığına dikkati çeken Tatar, tarihsel sürece bakıldığında Kıbrıs Türk halkının, eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlandığını ve katliamlara maruz kaldığını hatırlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenlerle Kıbrıs Türk halkının tamamı, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasına, Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılmasına ve 1974 öncesine dönülmesine karşıdır. Rum-Yunan ikilisi, bunu böyle bilmeli ve boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçmelidir.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e tavsiyem; diyalog çağrılarımıza, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmayı ve 1974'te sağlanan barışın sürmesini içeren, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimize olumlu yanaşması ve suçlu görmek istiyorsa aynaya bakmasıdır."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Sevilla 13 28
3. Real Sociedad 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7