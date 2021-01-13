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Kızları Denktaş’ı anlattı: 'Her zaman özgür iradeye güvenirdi'

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 9. yılına girilirken, çocukları Denktaş'ı anlattı. Değer Denktaş, "Onun vatan aşkı, insanlara olan sevgisi en son güne kadar aynı şekilde devam etti. Türkiye'siz kesinlikle adım atmak istemezdi" dedi.

Güncel 13.01.2021, 15:26 13.01.2021, 15:58
2004
Kızları Denktaş’ı anlattı: 'Her zaman özgür iradeye güvenirdi'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 9’uncu yıldönümünde anılıyor. 13 Ocak 2012’de vefat eden Denktaş’ın ölümünden önce vakit geçirdiği çalışma ofisinin kapıları ilk kez açıldı.

2005 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini dönemin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat’ın kazanmasının ardından Lefkoşa’daki çalışma ofisinde mücadelesine devam eden Denktaş’ın son anlarına kadar Kıbrıs Türk halkının milli mücadele alanında yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

TAKVİM 24 MAYIS 2011’DE KALDI

Mayıs 2011 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Denktaş’ın çalışma ofisi o günkü haliyle muhafaza ediliyor. Denktaş’ın çalışma masasındaki takvim yaprağındaki tarihin hastaneye kaldırılmadan bir gün önceki tarih olan 24 Mayıs’ı göstermesi dikkat çekti.

Denktaş’ın kızları Değer Denktaş ve Ender Denktaş Vangöl, çalışma ofisine giderek baba hasretini gideriyor. Ender Denktaş Vangöl, babasının sabırlı, inatçı ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip bir lider olduğunu ifade ederek, “Her zaman özgür iradeye güvenirdi. Sımsıcak bir babamız vardı. Torunları bizlere soruyorlar ve biz de onlara fotoğraflarını gösteriyoruz, anlatıyoruz” dedi.

‘2011’DEN ÇOK KORKUYORUM’

Değer Denktaş da, babasıyla ilgili unutamadığı anısını anlatarak, “Koltukta oturuyorduk içeriye girdi nasılsın baba dedim. İyiyim kızım dedi ama yeni yıla girdik ya da giriyoruz ben bu 2011’den çok korkuyorum dedi. Neden baba dedim öyle dedi. O özel ihtiyacı olan adam yine doğru hissetmişti ve 2011’de rahatsızlanmıştı” ifadelerini kullandı.

“Onun mücadelesini görürken biz genç yaşımızda yorulduk ama onun enerjisi hiç bitmedi” diyen Değer Denktaş, “Onun vatan aşkı, insanlara olan sevgisi en son güne kadar aynı şekilde devam etti. Türkiye’siz kesinlikle adım atmak istemezdi ve o dönemki yöneticilerle çok iyi diyalog içerisindeydi. Hatta onlara yol gösterip yön verebilecek derecede saygı duyarlardı” dedi.

YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM

Denktaş’ın kendi ile aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş da, “Bu ismin hem ağırlığını hem de gururunu üzerimizde hissediyoruz. Onu çok özlüyoruz. Kıbrıs Türkü herhalde bu günlerde daha çok aradığı bir lider olarak hatırlamaktadır. Biz de onun çizdiği yolda bu mücadeleye, bu davaya sahip çıkmaya çalışan yeni nesiller olarak onu yad ediyoruz” dedi. 

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