Kızılderililer’in Altay kökenleri mercek altında

Uyanık Kütüphaneler paylaşım yapılan mekânlar haline geldi

Uyanık Kütüphanelerin, söyleşiler ve etkinliklerle, tecrübe paylaşımları yapılan mekânlar haline de geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bizim hedefimiz sadece binalar yapmak ya da buralara kitapla koymak değil. Bu özel yapılar sizlerle beraber zenginleşiyor, anlam kazanıyor. Her zaman yanınızdayız, bundan sonraki süreçte de kültürel ve sanatsal etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.