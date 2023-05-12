Kızılay'da Kerem Kınık'ın yerine kim gelecek?

Deprem felaketi sonrası Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne çadır sattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Kınık'ın yerine Genel Başkanlık görevine Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

Fatma Meriç Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir

1975 Ankara doğumludur.

Fatma Meriç Yılmaz, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

2000 - 2003 yılında Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tıpta uzmanlık yapmıştır.

Fatma Meriç Yılmaz, AKP iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Yılmaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirmiştir.

Evli ve 3 çocuk annesidir.