“KİTLESEL FONLAMA” HEM GİRİŞİMCİYE HEM DE YATIRIMCIYA KAZANDIRIYOR

Herkesin yatırımcı olabileceğini ve erken aşama girişimlerin bu aşamada önemli bir kaynak olduğunu da dile getiren Bağce şunları söyledi;

“Girişimcilik ekosisteminde yer almak ve bunu genele yayarak kaynak sağlamak günümüzde önemli bir noktaya ulaştı. Erken aşama projelere daha hikayenin en başında ortak olabilir ve sonrasında büyük gelirlere ulaşılabilir. Bunun örneklerini son yıllarda sıkça görmekteyiz. Global olarak baktığımızda erken aşama proje sayısında ciddi artışlar bulunuyor. Aynı zaman bu projelere sağlanan fon da bu paralelde artışlar gösteriyor. Dünya kitlesel fonlama potansiyelinin 2022 yılında 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu aşamada Kitle Fonlama Platformu ile yüzlerce yatırıma aracılık etmeyi hedefliyoruz. Çünkü girişimcinin ve yatırımcının ortak payda da buluşarak gelirini artırma amacındayız. Bu amaçla herkesi yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri destekleyip, başarı hikayelerine ortak olmaya çağırıyoruz. Bu amaçla StartupMarket olarak çok yakın zamanda ön başvuruları almaya başlayacağız.”

“İlk Hedef Yıllık 100 Girişim”

Bağce, pandemi döneminin startuplar için çok verimli olduğunu ve çok dikkat çektiğini de dile getirerek “Değeri hızla artan yeni nesil yatırım aracı olan startuplar için yatırım bilincini geniş tabanlı bir alana yaymak ve küçük yatırımcı için geçerli olacak bir sisteminin oluşması gerekiyor. Bu yılın ikinci çeyreğinin başında ilk fonlamasını gerçekleştirecek olan StartupMarket Kitle Fonlama Platformu olarak, yıllık 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. Böylelikle Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmak hedefindeyiz.” dedi.