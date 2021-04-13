Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşıma yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısmi kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısmi kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.