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Kışlıkları kaldırmayın! Cuma günü kar geliyor...

Türkiye bu kış sert hava şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle megaknet İstanbul kardan nasibini fazlasıyla aldı. Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yoğun kar yağışı hafta başında yerini güneşli havaya bıraktı. Kış tam bitti derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu haritasını yayınladı. Buna göre, önümüzdeki cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor...

Güncel 15.03.2022, 15:01
Kışlıkları kaldırmayın! Cuma günü kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16-22 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini yayınladı. Buna göre pazartesi günü sona eren kar yağışı yeniden başlayacak.

Son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı etkili olacak.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

MGM tarafından yayınlanan uyarıda 17 Mart perşembe gününden itibaren ülke genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek  bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. (ntv)

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#meteoroloji #kâr #cuma
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