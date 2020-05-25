Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR

Bayramın ilk günü Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahalleler arası futbol maçı oynadı. Gençlerin maske takmaması dikkat çekerken futbol maçı havadan görüntülendi.

KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR

Bayramın ilk günü Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahalleler arası futbol maçı oynadı. Gençlerin maske takmaması dikkat çekerken futbol maçı havadan görüntülendi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:41
2013 Okunma
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın gece 00.00'da sona erecek. Önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşlar İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çim alanda futbol oynadı. Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Maskeleri de bulunmayan vatandaşlar yasağı hiçe sayarak uzun süre futbol oynadı. Futbol maçı drone ile havadan görüntülendi.

<iframe src='https://www.iha.com.tr/ivideo.php?vid=138639'  frameborder='0' width='640' scrolling='no' height='360'></iframe>

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Arıcılar bayram mesaisinde
Arıcılar bayram mesaisinde
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Askere moral verdiler...
Askere moral verdiler...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
BAYRAM GELENEKLERİ...
BAYRAM GELENEKLERİ...
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Başkent'te bayram namazı
Başkent'te bayram namazı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim