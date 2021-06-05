banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!
Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da

Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı

Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Güncel 05.06.2021, 10:53
Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
 

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
 

Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu