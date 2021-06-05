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Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Güncel 05.06.2021, 10:53
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.