Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.





Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.



O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.



Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.