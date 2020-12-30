banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Kuyumculara yeni sistem
Kuyumculara yeni sistem
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Kısıtlamalar tahmin edildiğinden daha kısa sürebilir

Dünya korona virüs gündemiyle yeni yıla girerken herkes pandemi etkisinden ne zaman kurtulacağını soruyor. Wall Street Journal haberine göre kısıtlamaların kalkması için tüm yetişkinlerin aşı olmasına gerek yok

Güncel 30.12.2020, 19:59
3
Kısıtlamalar tahmin edildiğinden daha kısa sürebilir

2021 yılına girerken herkesin aklında tek bir soru var: Kovid-19 pandemisinden ne zaman kurtulacağız? Wall Street Journal’ın haberine göre bu sorunun cevabı oldukça zor. İnsanlar arasında sürü bağışıklığına ulaşmak için ne düzeyde doğal enfeksiyon ve bağışık gerektiği bilinmiyor. Pandeminin merkezi ABD'de kaç kişinin korona virüse yakalandığı da bilinmeyenler arasında. Sorunun cevabı ne olursa olsun işin ucunda trilyonlarca dolarlık ekonomik aktivite ve milyarlarca insanın yaşamı olduğu.

Rakamlara bakıldığında durumun hiç bu kadar kötü olmadığı görülüyor. ABD’de hastaneye kaldırılanların sayısı rekor seviyelere ulaştı. Kamu sağlığı uzmanları her şeyin daha iyiye gitmeden önce çok daha kötü olacağı konusunda uyarıyorlar. Tespit edilen 19 milyon vaka sayısı olan ABD’de sürü bağışıklığı yolu gözükmüyor. Sonuç olarak vaka sayısı ABD nüfusunun sadece %6’sını oluşuyor. Yeni vaka sayılarının yüz binlere ulaştığı ABD’de Kovid-19’un yeni yılda yok olması ihtimali gerçekçi görünmüyor. Daha da kötüsü yapılan anketler bazı yetişkinlerin aşı olmak istemediğini gösteriyor.

Tüm bu verilere rağmen gelecek yıl için görünüm bu karamsar tablonun tam tersini gösteriyor. Okulların, konser salonlarının, restoranların ve stadyumların yeniden açılması için virüsün tamamen yok olması gerekmeyebilir.

Nüfusun büyük bir kısmının aşılanma konusunda zorlu çıkarmasına rağmen bu insanların aşı olmaması göründüğü kadar korkutucu olmayabilir. ABD nüfusunun yaklaşık 333 milyon olduğu belirtiliyor. Fakat herkesin anında aşıya ulaşması gerekmiyor. ABD’de 19 milyon vakanın tespit edildiği biliniyor. Bununla birlikte asıl vaka sayısının çok daha fazla olduğu da bir gerçek. Hastaların büyük çoğunluğu semptom göstermiyor ve bazıları ise semptom göstermelerine rağmen sağlık hizmeti almayı reddediyor. Çocuklar ABD nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyor ve okulların virüsün yayıldığı önemli noktalar arasında olduğuna ilişkin çok az veri mevcut. Bu da çocukların aşılanmasının normale dönmek için bir ön koşul olmaması gerektiğini gösteriyor. Şimdiye kadar, ABD'de mevcut aşılar için sadece 16 yaşında ve daha büyük hastalar için yetki verildi.

ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülkede 2 milyon kişi aşılanma sürecine başladı. Bu hızla devam edilirse ABD’deki yetişkinlerin yarısının bile aşılanması için birkaç yıl gerekebilir. Bununla birlikte Pfizer ve Moderna’nın aşı üretim hızını arttıracağı da belirtiliyor. Bunun da ötesine daha büyük bir destek de yakın zamanda geliyor. Johnson & Johnson’ın korona virüs aşısını gelecek ayın ilk günlerinde açıklaması ve düzenleyiciler tarafından şubat ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Gün içerisinde İngiltere’den onay alan Astra Zeneca aşısı ve onay bekleyen Novavax da aşı sürecini hızlandıracak diğer adaylar arasında.

Yetişkinlerin aşılanması 2021’in büyük bir kısmını bulacaktır. Ancak yaşlı ve risk altındaki hastalara öncelik verilmesi normalleşme sürecini hızlandırmak için yardımcı olabilir. ABD Nüfus Sayım Bürosu’na göre ülke nüfusunda 54 milyon kişi 65 yaş ve üstü. Aşı bakım evleri ve sağlık çalışanlarına hızla bir şekilde ulaşırsa virüs yayılmaya devam etse bile hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş görülmesi olasılığı fazlasıyla gerçekçi. Ayrıca, risk altındaki hastalar için antikor kokteylleri ve evde yapılabilen Kovid testi gibi terapötikler önümüzdeki aylarda daha yaygın olarak kullanılabilir olacaktır.

Böyle bir senaryoda yeniden açılmanın riskleri okulların kapatıldığı ve restoranların ekonomik ve sosyal açıdan derin bir darbe aldığı bir ortamda çok daha kısıtlı olacaktır. Kamusal alanlarda tam ve sınırsız kapasiteye dönüş yakın gelecekte gerçekçi olmayabilir. Ancak yatırımcılar ve halkın, daha iyi günler için baharın gelmesini umut etmek konusunda haklı nedenleri var.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12