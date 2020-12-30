Kısıtlamalar tahmin edildiğinden daha kısa sürebilir

2021 yılına girerken herkesin aklında tek bir soru var: Kovid-19 pandemisinden ne zaman kurtulacağız? Wall Street Journal’ın haberine göre bu sorunun cevabı oldukça zor. İnsanlar arasında sürü bağışıklığına ulaşmak için ne düzeyde doğal enfeksiyon ve bağışık gerektiği bilinmiyor. Pandeminin merkezi ABD'de kaç kişinin korona virüse yakalandığı da bilinmeyenler arasında. Sorunun cevabı ne olursa olsun işin ucunda trilyonlarca dolarlık ekonomik aktivite ve milyarlarca insanın yaşamı olduğu.

Rakamlara bakıldığında durumun hiç bu kadar kötü olmadığı görülüyor. ABD’de hastaneye kaldırılanların sayısı rekor seviyelere ulaştı. Kamu sağlığı uzmanları her şeyin daha iyiye gitmeden önce çok daha kötü olacağı konusunda uyarıyorlar. Tespit edilen 19 milyon vaka sayısı olan ABD’de sürü bağışıklığı yolu gözükmüyor. Sonuç olarak vaka sayısı ABD nüfusunun sadece %6’sını oluşuyor. Yeni vaka sayılarının yüz binlere ulaştığı ABD’de Kovid-19’un yeni yılda yok olması ihtimali gerçekçi görünmüyor. Daha da kötüsü yapılan anketler bazı yetişkinlerin aşı olmak istemediğini gösteriyor.

Tüm bu verilere rağmen gelecek yıl için görünüm bu karamsar tablonun tam tersini gösteriyor. Okulların, konser salonlarının, restoranların ve stadyumların yeniden açılması için virüsün tamamen yok olması gerekmeyebilir.

Nüfusun büyük bir kısmının aşılanma konusunda zorlu çıkarmasına rağmen bu insanların aşı olmaması göründüğü kadar korkutucu olmayabilir. ABD nüfusunun yaklaşık 333 milyon olduğu belirtiliyor. Fakat herkesin anında aşıya ulaşması gerekmiyor. ABD’de 19 milyon vakanın tespit edildiği biliniyor. Bununla birlikte asıl vaka sayısının çok daha fazla olduğu da bir gerçek. Hastaların büyük çoğunluğu semptom göstermiyor ve bazıları ise semptom göstermelerine rağmen sağlık hizmeti almayı reddediyor. Çocuklar ABD nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyor ve okulların virüsün yayıldığı önemli noktalar arasında olduğuna ilişkin çok az veri mevcut. Bu da çocukların aşılanmasının normale dönmek için bir ön koşul olmaması gerektiğini gösteriyor. Şimdiye kadar, ABD'de mevcut aşılar için sadece 16 yaşında ve daha büyük hastalar için yetki verildi.

ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülkede 2 milyon kişi aşılanma sürecine başladı. Bu hızla devam edilirse ABD’deki yetişkinlerin yarısının bile aşılanması için birkaç yıl gerekebilir. Bununla birlikte Pfizer ve Moderna’nın aşı üretim hızını arttıracağı da belirtiliyor. Bunun da ötesine daha büyük bir destek de yakın zamanda geliyor. Johnson & Johnson’ın korona virüs aşısını gelecek ayın ilk günlerinde açıklaması ve düzenleyiciler tarafından şubat ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Gün içerisinde İngiltere’den onay alan Astra Zeneca aşısı ve onay bekleyen Novavax da aşı sürecini hızlandıracak diğer adaylar arasında.

Yetişkinlerin aşılanması 2021’in büyük bir kısmını bulacaktır. Ancak yaşlı ve risk altındaki hastalara öncelik verilmesi normalleşme sürecini hızlandırmak için yardımcı olabilir. ABD Nüfus Sayım Bürosu’na göre ülke nüfusunda 54 milyon kişi 65 yaş ve üstü. Aşı bakım evleri ve sağlık çalışanlarına hızla bir şekilde ulaşırsa virüs yayılmaya devam etse bile hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş görülmesi olasılığı fazlasıyla gerçekçi. Ayrıca, risk altındaki hastalar için antikor kokteylleri ve evde yapılabilen Kovid testi gibi terapötikler önümüzdeki aylarda daha yaygın olarak kullanılabilir olacaktır.

Böyle bir senaryoda yeniden açılmanın riskleri okulların kapatıldığı ve restoranların ekonomik ve sosyal açıdan derin bir darbe aldığı bir ortamda çok daha kısıtlı olacaktır. Kamusal alanlarda tam ve sınırsız kapasiteye dönüş yakın gelecekte gerçekçi olmayabilir. Ancak yatırımcılar ve halkın, daha iyi günler için baharın gelmesini umut etmek konusunda haklı nedenleri var.