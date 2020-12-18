Kısıtlama öncesi ucuz su kuyruğu

Yıldırım ilçesine bağlı Hamamlıkızık`taki su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Bayilerde 13 lira olan suyu buraya gelerek 2 lira 50 kuruşa dolduran vatandaşlar uzun süre beklemelerine rağmen sularını dolduruyor.

Bursa`nın birçok ilçesinden ve merkezinden gelen çok sayıda vatandaş, yanlarında getirdikleri onlarca 19 litrelik bidonu çeşmeden doldurup evine götürüyor.

Buraya gelen vatandaşlar bir aylık su ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinin yolunu tutuyor.