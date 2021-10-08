Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk

Yurdun batısını etkileyecek olan yağışlı hava dalgası bugün Trakya üzerinden yurda giriş yaparak kendisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin haritasına göre yağışlar gelecek hafta başında da sürecek. Hava sıcaklıklarında gelecek hafta başından itibaren ciddi derecede düşüş yaşanacak. İstanbul’da 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar 15 derecenin altına inecek.

MARMARA BÖLGESİ’NDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.