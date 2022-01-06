KIŞ DÜĞÜNLERİNİN KARARSIZLARINI KURTARAN GECE KIYAFETLERİ

Kıyafet seçiminden dolayı zahmetli bir durum haline gelen kış mevsiminin düğün ve davetlerine, Ns Sposa’nın özel tasarım kış koleksiyonu büyük bir çözüm sunuyor. Kararlı ve kendinden emin tarzlara meydan okuyan Ns Sposa kış koleksiyonu, iddialı ve şık modelleriyle adından söz ettiriyor.

Kış Mevsimine Renk Getiren Gece Kıyafetleri

Sezonun tüm göz alıcı renklerini kişiye özel olarak hazırladığı tasarımlarıyla buluşturan Ns Sposa kış koleksiyonu, şık detayların özenle işlendiği gece elbiselerinde sadelik zarafetle birleşiyor. Kabarık tül kollar, tek kol ve düşük kol detayların ister yırtmaçlı ister yırtmaçsız modelleriyle sunan Ns Sposa, düğün ve davetlere damga vuruyor.

Zarif dantel detayların imza attığı Ns Sposa gece elbiselerinde, sunduğu geniş renk seçeneğiyle kış mevsimine sıcaklık ve renk getiriyor. Kış aylarında düğün ve davetlere katılmayı zahmet olmaktan çıkaran Ns Sposa koleksiyonu, kadife, saten ve parıltılı pullarla işlenmiş kıyafetleriyle asil bir görünümün yanı sıra rahat hareket alanı sunuyor.