KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'dan Atmaca açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler'in temel atma töreninde AKP dönemine ait dikkat çeken bir arazi olayını anlattı.

“Kim bu uyanık?” diye soran İBB Başkanı İmamoğlu, “Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu? Onların da kayıtları var” açıklamasında bulundu.

ATMACA GAYRİMENKUL SATIN ALMIŞ

2015 yılının son günlerinde KİPTAŞ Yönetim Kurulu, Başakşehir Vaditepe projesi için karar aldı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, iki ay önce kaleme aldığı yazısında, bu karardan hemen sonra 7 Ocak 2016'da projenin yapılacağı alanın yarısını Atmaca Gayrimenkul’ün satın aldığını belirtti.

Atmaca Gayrimenkul, arazi bedeli için Nurol İnşaat'a 49 milyon 566 bin lira ödeme yaptı. O günün dolar kuruyla bu satış 16 milyon 467 milyon dolara mal oluyordu.

81 MİLYON LİRA

Atmaca Gayrimenkul, araziyi aldıktan sadece 4 gün sonra, 11 Ocak 2016'da İBB iştiraki KİPTAŞ'a sattı. Satışın bedeli ise, 130 milyon 500 bin lira, yani 43 milyon 355 bin dolar.

Arazi 4 günde, o tarihte 3 lira 1 kuruş olan dolar kuruyla hesaplandığında yaklaşık 27 milyon dolar, Türk Lirası'yla hesaplandığında 81 milyon lira değer kazandı.

Yani, KİPTAŞ'ın almaya karar verdiği arazinin, İBB'den önce alınıp, 4 gün sonra İBB'ye yaklaşık 3 katına satıldığı ortaya çıkmıştı.

"ERDOĞAN'IN RESMİ NEREDE"

Ümraniye Belediye Başkanı ve eski KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, konuya ilişkin Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın sonunda "Birinci Cumhurbaşkanımız var, kurucu Cumhurbaşkanı... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı orada... Recep Tayyip Erdoğan nerede resmi ya?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım kürsüden şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Başkanım yalnız ben bu şeyi gördüm, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tane resmini görmüyorum. Birinci Cumhurbaşkanımız var, kurucu Cumhurbaşkanı... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı orada... Recep Tayyip Erdoğan nerede resmi ya? Burası Meclis Salonu değil mi? CHP salonu değil burası..."

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

İmamoğlu’nun yalan söylediğini iddia eden Yıldırım, “İnsanların haysiyeti ve şerefi var. Mahkemede hesaplaşacağız” dedi.

2016 yılında yaklaşık 109 bin metrekarelik iki parselden oluşan arsanın 1856 konut yapmak üzere 48 ay vade ile birbiri ile bağlantılı iki şirketten KDV dahil toplam 300 milyon liraya satın alındığını söyleyen Yıldırım, “Aldığımız karar şu; 1/5000 ölçekli plan var ve 1.60 hat serbest. İmar planlı bir yer. Yeşil alan falan almıyoruz. Ve bunların hesaplarını falan yaptığımız zaman, diyor ki 300-400 daire çıkıyor. Ondan da bilgisi yok 300-400 konut değil. Hesaplar ortada. 1856 muhtelif büyüklükte konut yapılabiliyor bu arsalara. 100 metrekareden 2+1 konutlardan 850 adet yapabilirsiniz, 120 metrekareden proje çizdik çünkü. Ruhsatını da aldık.” ifadelerini kullandı.