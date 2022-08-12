Kimlik ve ehliyette yeni dönem başlıyor! Son tarih yaklaşıyor ve cezası var...

Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası uygulanacak. Zaman daralıyor. Vatandaşlar da yavaş yavaş ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvuruyor. Nüfus cüzdanlarının yenilenme işlemleri süre kısıtlaması olmaksızın devam ediyor. Ancak önemli bir detay dikkat çekiyor. Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Peki ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Kimlik ve ehliyet nasıl birleştirilir? İşte ehliyet ve kimlikte yeni dönemin tüm detayları...

SON TARİH YAKLAŞIYOR

1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesi yenileniyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

PARA CEZASI VAR

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Buna göre; bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

DEĞİŞİM PARASI NE KADAR?

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler:

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nüfus cüzdanı yerine kimlik yenileme: 37,50 TL

Kayıp kimlik kartı çıkarma ücreti: 75 TL

Evlilik ve boşanma nedeniyle kimlik değişimi: 37,50 TL

Eskiyen kimliği değiştirme: 37,50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: Ücretsiz

Vaktinde yapılmayan bildirim için yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: 37,50 TL