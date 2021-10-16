banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin, TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak, uzaktan NES yüklenebileceğini açıkladı. Düzenlemeyle birlikte kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.

Güncel 16.10.2021, 09:10
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Türkiye'nin dijital dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir resmi kurumlarını mümkün olduğu kadar e-Devlet sistemine entegre eden Türkiye, Elektronik İmza ile bunu bir adım öteye taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bundan sonra Kimlik Kartları güvenli E-imza atabilmek için de kullanılabilecek.

"MEMLEKETİMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE İŞLEM ZORUNLULUĞU BİTİYOR
Kullanıcılar birkaç önemli işlem dışında her işi için e-İmza kullanabilecek. Islak imzanın zorunlu olduğu alanlar olan veraset, evlenme ve üçüncü tarafın şahitliğine ihtiyaç duyulan emlak alım satım işlemi gibi durumlar kapsamın dışında tutuluyor.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1