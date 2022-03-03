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Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Nüfus kağıdının yerini alan yeni çipli kimlikler, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgeler artık HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlanacak.
Güncel 03.03.2022, 12:24
Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi'nin kullanımı artık 81 ilde kullanıma alındı.
Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanıma alındı. Kısa sürede TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere yaklaşık 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemi kullanılarak hazırlandı.
Böylelikle biyometrik bilgiler güvence altına alınmış oldu.