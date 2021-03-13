'Kime oy vermezsiniz' araştırmasından ilginç sonuçlar...

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar sosyla medyadan, şubat ayında Türkiye genelinde yapılan 'Kararsızlar' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Araştırmada katılımcılara "Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" diye soruldu.

AK Partili seçmenlerin yüzde 30.9'u CHP'ye, yüzde 1.0'ı İYİ Parti'ye 'asla oy vermeyeceğini' söyledi. CHP'li seçmenlerin ise yüzde 60.4'ü AK Parti'ye, yüzde 14.3'ü HDP'ye 'asla oy vermeyeceğini' ifade etti.

HDP'li seçmenler arasında 'AK Parti'ye oy vermeyeceğini' söyleyenlerin sayısı yüzde 64.1, MHP'ye oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı ise yüzde 13.1 olarak belirlendi.

İYİ Partililerin de yüzde 47'si AK Parti'ye, yüzde 28.'i HDP'ye asla oy vermeyeceğini kaydetti.

Sencar, söz konusu sonuçları kişisel Twitter hesabında "Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan 'Kararsızlar' araştırmasından gündeme uygun bir veri. Dikkatle incelemenizi tavsiye ederim" notuyla paylaştı.