Kimdir bu Ümitcan Uygun!

Ümitcan Uygun son dakika gelen habere göre gözaltına alındı. Daha önce Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Peki Ümitcan Uygun kimdir?

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.