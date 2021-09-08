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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk yaşandı. Yarışmacı 5 bin TL'lik soruda seyirci joker hakkını kullanmak istedi, ekrana yansıyan sonuçlar hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Güncel 08.09.2021, 16:11
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk yaşandı.

Yarışmacı Kral Gencay Ormanlı 5 bin TL'lik soruya geldiğinde takıldı ve seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

SEYİRCİLERİN HEPSİ AYNI YANITI VERDİ

Bunun üzerine "Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu, stüdyodaki seyircilere yöneltildi. Verilen süre sonunda seyircilerin yüzde 100'ü de D şıkkı olan Rengin cevabını işaretledi. Yarışmacı da seyircilerin yanıtına güvenerek cevap hakkını D şıkkından yana kullandı.

Joker sonucu ise hem yarışmacıyı hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Yarışmacı Kral Gencay Ormanlı "İlk defa böyle şey gördüm" derken, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da "Ben de" yanıtını verdi.

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