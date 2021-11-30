Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran soru

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, Türk Dil Kurumu (TDK) sorusu ile gündem oldu. Yarışmanın pazar günü yayınlanan bölümünde sorulan 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı için internette araştırmalar yapıldı.

Soru, “Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?” şeklindeydi. Sorunun şıkları arasında ise ‘Varsız’ , ‘Patırtısız’ , ‘Yoksuz’ , ‘Sırasız’ cevapları yer aldı. Yarışmacı ‘Yoksuz’da karar kıldı.

Ancak yanıtın A şıkkı ‘Varsız’ çıkması yarışmacıyı da seyircileri de şaşırttı.

100 bin TL’lik sorunun yanıtını bilemeyen yarışmacı, Milyoner’den 50 bin TL’lik ödülle ayrıldı.

‘YOKSUZ’ NE DEMEK?

Yarışmanın ardından sosyal medya kullanıcıları ‘yoksuz’ kelimesinin anlamını merak etti. TDK’ye göre ‘yoksuz’, halk ağzında ‘yoksul’ anlamında kullanılıyor.