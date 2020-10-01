Kim Kardashian'ı pişman ettiler

Ermeni asıllı ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Twitter hesabından, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz" dedi.

Bununla da yetinmeyen Kardashian, "Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı" ifadesini de kullandı.

Kardashian'ın tepki çeken bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabı binlerce mesajla doldu taştı. 39 yaşındaki yıldızın Instagram'daki fotoğraflarının altı, çoğunluğu Türk kullanıcılar tarafından yazılan "Azerbaycan ve Türkiye" yorumlarından geçilmez hale geldi.