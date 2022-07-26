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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zaman
Kılıçdaroğlu'ndan Söz Verdi: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından önceden duyurduğu videoyu paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da açıklayacağını söylediği merakla beklenen Twitter paylaşımını duyurdu.
Güncel 26.07.2022, 08:27 26.07.2022, 08:29
Kılıçdaroğlu yaptığı videolu paylaşımın tweetinde şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere."
Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. pic.twitter.com/T57AUIxU5m— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022