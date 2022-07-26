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Kılıçdaroğlu'ndan Söz Verdi: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından önceden duyurduğu videoyu paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da açıklayacağını söylediği merakla beklenen Twitter paylaşımını duyurdu.

Güncel 26.07.2022, 08:27 26.07.2022, 08:29
Kılıçdaroğlu'ndan Söz Verdi: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere

Kılıçdaroğlu yaptığı videolu paylaşımın tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere."

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