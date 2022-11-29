Kılıçdaroğlu ''sabahın körü''nde bu video ile isyan etti: ''Sabredin, çok az kaldı''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı” notuyla paylaştığı videoda, sabit saat uygulamasını eleştirdi.

Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı. pic.twitter.com/QrzhlEsMMd — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2022

“Bunu hemen ve mutlaka düzelteceğiz” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Sevgili halkım; kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar? Bu karanlıkta, bu yollara düşen, göz göze kalp kalbe el ele vermeye çalışan insanlarımız; Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir acaba? Hayret ediyorum.”

Muhalefet istedi, AK Parti ve MHP yine reddetti

Geçtiğimiz hafta CHP’nin kalıcı yaz saati uygulamasının yarattığı sorunların araştırılması önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz Güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.

Önerinin gerekçesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın açıkladı. Akın, şunları söyledi:

“Altı yıldır ‘kalıcı yaz saati uygulaması’ denilen ucube bir sistemle vatandaşımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın hayatını eziyete çevirdiniz. Çocuklarımız, çalışan kadınlar sabah kalkıyor karanlık, evine dönüyor karanlık yani gün yüzü görmüyorlar. Tasarruf var mı? Yok. ‘Bilimsel bir rapor var’ diyorsunuz. Rapor da ortada yok. Bir açıklamada yok sadece laf, hep, ‘Ben yaptım oldu.’ Sarayın ışıklarını haftada bir gün kaparsanız yeterli tasarruf sağlanacak ama milletin hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Enerjide ‘103 bin kurulu gücümüz var’ diyorsunuz 52 bin megawatt kurulu tüketim geldiği anda sistem kilitleniyor, daha bunu beceremiyorsunuz. Çıkıp yaz-kış saatiyle ilgili tasarruftan bahsediyorsunuz.

‘Tasarruf yok. Ne var, büyük bir inat var‘

2017’de dünya genelinde kalıcı yaz saati analiz ediliyor. Bir tasarruf olduğuna bakılıyor, herhangi bir tasarruf yok. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü bir araştırma yapıyor 2012’yle 2020 yılları arasındaki verileri inceliyor. ‘Kalıcı yaz saati uygulamasıyla alakalı bir tasarruf sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Uygulamanın elektrik tüketimi üzerinde gözlemlenir hiçbir etkisi yoktur’ diyor. Yani tasarruf yok. Ne var, büyük bir inat var. İnat, burada damat bakanın mirasına sahip çıkmayın inadı. İnsanlar tehlikede, insanlar karanlıkta hala damat bakanın yaptığı ‘yanlış’ demeye korkuyorsunuz. Tasarruf verilerini açıklayın da görelim, bilim adamlarımı görsün, incelesin ve bununla ilgili bir açıklama ortada olsun. Her şey lafta. Teyide muhtaç olan iddianızı burada teyit etmeniz lazım. Burada verdiğimiz araştırma önergesini komisyona aktaralım, komisyonda araştırılsın bir tasarruf var mı diye.”

‘İktidarımızın ilk 90 gününde bu ucube sisteme son vereceğiz‘

İktidarımızın ilk 90 gününde bu ucube sisteme son vereceğiz. Vatandaşlarımız sabah kalkıyor, bakıyor karanlık, elektrikleri açıyor. Elinizi vicdanınıza koyun daha sonra da kendi çocuklarınızı o evlatlarımızın yerine koyun. Yollarda karanlık olan yerler var. Çalışan kadınlar yola gittiği zaman, evlatlarımız gittiği zaman büyük bir tedirginlik içerisinde. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. ‘Biz yanlış yaptık’ demeyi öğrenin çünkü bu iş yanlış. ‘Damat bakan zaten enerji sektörünü batırmıştı, ondan sonra maliyeye geldi orayı batırdı, burada da yanlış yaptı biz söyleyemiyoruz. Saraydan bize böyle bir talimat geldi’ diyin de vatandaşlarımız bilsin.”

‘Tahmininizden daha fazla elektrik tükettiğimizin farkında mısınız‘

CHP grup önerisi hakkında söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar şunları kaydetti:

“Aslında hepimiz bir probleminin olduğunun farkındayız. Sabahın köründe evlatlarımız kalkıyor, gözleri yarı açık, yarı kapalı elektrik düğmelerini bulmaya çalışıyor. Bu problemi çözmek için bu kadar mücadele etmeye gerek yok. Altı yıldır bunu uyguluyorsunuz ve bir türlü de bu inadınızdan vazgeçmiyorsunuz. Bugün Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında ciddi bir saat farkı var. Iğdır’da saat 7’ye 10 kala güneş doğarken, Edirne’de 8’i 5 geçe ancak gün ışıyor. Tahmininizden daha fazla elektrik tükettiğimizin farkında mısınız? Bilmiyorum.”

‘Memnun olan bir kesim var o da enerji şirketleri‘

Öneri hakkında konuşan HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise şöyle konuştu:

“Partili Cumhurbaşkanı Sistemi’nin bakanı olan Berat Albayrak bir uygulama getirdi. Kime, neye dair getirdi, hangi bilimsel veriyi esas aldı hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çocuklarımız sabahın köründe, karanlıkta kalkıyorlar okula gidiyorlar ve çoğu gün batımından sonra gece karanlığında evlerine dönüyorlar. Gerçekten bu yaz saati uygulamasının kışında devam etmesinde memnun olan bir kesim var mı? Yok. Bir kesim var o da enerji şirketleri. Çünkü siz bu uygulamayı enerjide tasarruf diye getirdiniz ama aksine enerji sarfiyatı daha da artıyor.”