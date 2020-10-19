Kılıçdaroğlu: Onu hep dik duruşuyla hatırlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şu şekilde:

* Türkiye, basın camiasının duayen isimlerinden Bekir Coşkun'u kaybetti. Öncelikle, kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.

* Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız.

* Bekir Coşkun gazeteci ve sanatçı kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir “Hayvan Hakları Savunucusu” idi. 4 Ekim 2020 tarihli son yazısını da onlara ayırmıştı.

* Ama belki de bize vedası, 30 Eylül 2020 tarihli köşe yazısında saklıydı. O gün;

“Yazı bilmem

Yazarım yazı bilmem

Bu yaz böyle geçti

Gelecek yazı bilmem…” demişti.

Gazetecilik mesleğine, demokrasimize kattıkların için binlerce kez teşekkürler…

Seni hiç unutmayacağız Sevgili Bekir Coşkun…”

CESARETİYLE ÖRNEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Bekir Coşkun’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı: Ülkemizde gazetecilik yapmanın zor olduğu bugünlerde; cesareti ve dürüstlüğüyle örnek bir gazeteci olan Bekir Coşkun'u kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk basın camiasına başsağlığı dilerim.