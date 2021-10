Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mali Eylem Görev Gücü grubunda olan Türkiye, gri listeye alındı. Yani ‘şüpheli devlet’ listesine alındı. Bu itibarı bozmaya kimin hakkı var? Polis arkadaşlarımızın teslim ettiği ama bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla, serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye’nin saygın olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

'GÖRECEKSENİZ TÜRKİYE NASIL YÖNETİLİYOR'

"Sevgili dostlarım, sizlerle beraber olmak benim için onur ve gurur meselesi. İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini özetlediler. Bıraksak, çok daha uzun yaptıkları hizmetleri anlatabilirler. İlkeler belirledik. ‘Vatandaşlar arası ayrımcılık yapmayacaksınız, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız’ dedik. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara büyük hizmetler yapıyorlar. Yürekten kutluyorum. Belediye başkanlarımız görevlerini yapıyorlar. Devletimiz zengin bir devlettir. Sadece hizmet etme anlayışı ile değil her yıl bütçelerini büyütüyorlar. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Bütün talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyacağız. Eşit hizmet götüreceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girme hakkı yoktur. Her evde huzurun, bereketin olması lazım. Üniversiteyi kazanan çocuk, heyecanla gönderilir. Nasıl oluyor 20 yıldır yöneteceksiniz, yurt sorununu çözemeyeceksiniz? Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz, yurt sorununu bir yıl içinde bitireceğiz. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek."

'UYUŞTURUCU BARONLARININ ELİNİ KOLUNU SALLADIĞI BİR TÜRKİYE SAYGIN OLABİLİR Mİ'

Devletlerde saydam yönetilmek zorundadır. Herkes vergi ödüyor. Devletin temel geliri vergidir. Bunun doğru kullanılması lazım. Bir devletin itibarı vardır. Hele hele bizim gibi devletin saygınlığı çok daha önemlidir. Geçmiş hükümetler, yine saygın olan devletlerle beraber ortak anlaşma yaptılar. Mali Eylem Görev Gücü diye. Kara para, uyuşturucu parası ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez. İmza atan bütün ülkeler mücadelede ortak irade beyan ettiler. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mali Eylem Görev Gücü grubunda olan Türkiye, gri listeye alındı. Yani ‘şüpheli devlet’ listesine alındı. Bu itibarı bozmaya kimin hakkı var. Polis arkadaşlarımızın teslim ettiği ama bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla, serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye saygın olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz.

'NASIL OLUR TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİR'

Devlette liyakat esastır. Siyasi otorite halkının çıkarlarını düşünmek zorundadır. Türk lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk lirası, güneş görmüş kar gibi erir. Nasıl olur da zam, zulüm ve zorbalık egemen olun bir devlette. ‘Yolsuzlukla mücadele edeceğiz’ dediler, yolsuzluğun her türünü yaptılar. Belediye başkanlarımızın nasıl çalıştığını görünüz, aynı çalışmayı Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru, bereketi, birlikte yaşamayı getireceğiz. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Bütün toplumu kucaklayacağız.

'MANSUR BAŞKAN, ANKARA’YI MUSTAFA KEMAL’İN ŞANINA UYGUN BAŞKENT YAPACAK'

Kreş açıyoruz şimdi, o çocuklar güzel bir ülkede yaşamak isterler. O çocuklar baskının, otoritenin egemen olduğu bir ülkede değil herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşamak isterler. Mansur Başkan da elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ankara’yı Mustafa Kemal’in şanına uygun bir başkent yapacak.

FETHİ YAŞAR: YAPAMAYAN GİDECEK, YAPAN GELECEK

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise şunları söyledi:

“Ben serbest piyasadan geliyorum, yani ticaretten geliyorum. Hayatımda devlete mal satmadım mal da atmadım ama 13 yılda gördüğüm şu; devleti idare edenler, kendi parasına gösterdiği özeni devlet parasına da gösterirse halk refah içinde yüzer. Biz hiçbir bakanlık hiçbir kurumdan kör kuruş almadık. Cumhur İttifakı belediyeleri gibi kaynak almadık. Bugün iddia ile söylüyorum. Yenimahalle sadece Ankara değil tüm Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyesi. İnşallah Millet İttifakı ile barışı, kardeşi nasıl Yenimahalle’de gerçekleştirdiysek Türkiye’de de gerçekleştireceğiz. Kaynakları verimli kullandığımız, hukukun üstünlüğünü sağladığımız zaman, inançlara, ırklara saygı göstererek, bu ülkenin kardeşliğini gerçekleştirdiğimiz zaman, Türkiye büyük devlet aşamayacağı sorun yoktur. Yapamayan gidecek, yapan gelecek.”

YAVAŞ: DAHA BİR KURUŞ KREDİ KULLANMADIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Seçimden önce söz vermiştik, şeffaf olacaktık, bin 500 üzerinde ihaleyi canlı yayınladık. ‘Hesap vereceğiz’ dedik, yaptığımız hizmetlerin bedelini her yere asıyoruz. ‘Ortak akıl’ dedik, hep beraber karar vererek yapıyoruz. Belediyenin gelirlerini, kendi paramızdan üstün tutarak harcıyoruz. ‘Ankara Büyükşehir el değiştirdiği zaman ayda 50 milyon eksiyle başlayacak.’ Eski dönemin borcunu ödedik, bütün yatırımlarımızı yaptık, daha bir kuruş kredi kullanmadık. İnanamamışlar, soru önergesi vermişler, ‘vallahi billahi kullanmadık’ diyeceğim, ikna edemiyorum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kimse yatağa aç girmesin” talimatını anımsatan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bu konularda yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Uzaktan eğitim başladığı zaman, kimse ‘bu çocukların interneti var mı’ demedi, köylerin hepsine internet götürdük. Sosyal belediyecilik deyince paket alıp götürmeyi biliyorlardı, başkent kart vererek ucube yönetimi ortadan kaldırdık. 17. bin 200 çiftçiye tohum dağıttık. Öğrencilerle ilgili kriz… Madem doğumdan ölüme kadar belediye başkanı her şeyden mesul. Caminin bahçesinde birkaç kız çocuğu var, belediyeye bilgi veriyorlar, soruyoruz okumaya gelmişler, yurt olmadığı için kalacak yerlere yok. Hemen bir saatte organize olduk, 8 bin tane öğrencimiz bize müracaat etti, evlerine yedekten yerleşti, şu anda 4 bin civarında öğrenci bizim konukevlerimizde, otellerde ve kendi yaptığımız otellerde ücretsiz kalıyor. Bunun masrafını nereden karşılıyoruz? İş adamlarını arıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız bu.”

ANKA