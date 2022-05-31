banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

Kılıçdaroğlu'na tekmeli yumruklu saldırı davasında ceza belli oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e "basit yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Güncel 31.05.2022, 13:23
Kılıçdaroğlu'na tekmeli yumruklu saldırı davasında ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırı üzerine Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülmüş, saldırganlar evin etrafını sarmış ve "evi yakın" diye bağırmış, daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nun bindirildiği aracın camları taşlanmıştı.

#Kılıçdaroğlu #yumruk
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu