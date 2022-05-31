Kılıçdaroğlu'na tekmeli yumruklu saldırı davasında ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırı üzerine Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülmüş, saldırganlar evin etrafını sarmış ve "evi yakın" diye bağırmış, daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nun bindirildiği aracın camları taşlanmıştı.