Son Dakika
Kılıçdaroğlu'na tekmeli yumruklu saldırı davasında ceza belli oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e "basit yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Güncel 31.05.2022, 13:23
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırı üzerine Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülmüş, saldırganlar evin etrafını sarmış ve "evi yakın" diye bağırmış, daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nun bindirildiği aracın camları taşlanmıştı.