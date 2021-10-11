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Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu yazan Alaattin Çakıcı'nın cezası belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Güncel 11.10.2021, 21:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya tehdit ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu:
* Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik!
* Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!