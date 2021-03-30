Kılıçdaroğlu: İkramiyeleri 1500 lira yapın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında emekliler üzerinden hükümete yüklendi. 2018 yılında emeklilere getirilen 1000 liralık bayram ikramiyesinin kendi vaadi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Neden emekli ikramiyesine zam yapılmıyor?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu emekli ikramiyesi konusunda şunları söyledi:

"Devleti yönetenlerin sosyal devleti güçlendirmesi lazım. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye demiştik. Noterden taahhüt etmiştim. Yapacağım diye.

"ENFLASYON SIFIR MI, NİYE ZAM YAPILMIYOR?"

Dönemin bakanı demişti ki, 'Buyrun yapın bakalım, eğer yaparsanız bende gidip CHP'ye oy vereceğim.' Yaptılar mı? Yaptılar. 2018, 2019, 2020, 2021... Niye zam yok. Emeklilere niye zam verilmiyor? Enflasyon sıfır mı? Enflasyon sıfırsa vermeyiz zam.

"ZAM YAPILSA İKRAMİYE 1658 LİRA OLACAKTI"

Hesabını yaptık. 2018'den bu yana eğer zam uygulansaydı, emeklinin alacağı ikramiye normalde 1658 lira olacaktı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİ 1500 LİRA YAP"

Hadi bunu yapamıyorsun diyelim. Hadi imkanım yok, bütçede para yok diyorsun. O zaman 1500 lira yap. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 1500 lira veriyorum diyeceksin. Toplumun huzuru için, barışı için... Verir mi? Vermesini isterim. Vermezse biz vereceğiz."