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Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan LGBT’ler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘LGBT ailesinin fahri üyesi yaptıklarını’ duyurdu …

Güncel 12.04.2021, 23:19
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Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan LGBT’ler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘LGBT ailesinin fahri üyesi yaptıklarını’ duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkez binası önünde açıklama yapan LGBT grubu, önceki gün bir televizyon programında LGBT topluluğunun Türk aile yapısını bozduğu iddialarını reddeden Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. 

13 kişilik grup adına açıklama yapan Beray Göksu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyurmak isteriz” ifadelerini kullandı. 

İHA’nın haberine göre, Göksu ayrıca LGBT’lilerin de her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin de önemine değindi.

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