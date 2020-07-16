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Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Güncel 16.07.2020, 00:10
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."
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