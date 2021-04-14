Kılıçdaroğlu da dahil 10 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM'de

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında hazırlanan 10 yeni fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM'ye ulaşan fezleke sayısı toplam bin 297 oldu.